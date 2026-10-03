Hypotyreóza doma: pět kroků, které podpoří léčbu štítné žlázy. U jednoho z nich zatím žádný výzkum účinek nepotvrdil

Hypotyreóza znamená, že štítná žláza vyrábí málo hormonů, především tyroxinu. Tyto hormony se podílejí na metabolických procesech v celém těle, a když chybějí, narušené jsou všechny. Léčba proto stojí na náhradě hormonů, které si tělo samo nevyrobí. Slovo „léčit“ je u domácích opatření přehnané. I zdroj doporučení je řadí mezi pomocné prostředky, které doplňují léčebný plán a léky předepsané lékařem nikdy nenahrazují.
Od jódu po obyčejný stres: co všechno štítnou žlázu zpomalí
Za sníženou produkcí hormonů může stát autoimunitní onemocnění žlázy, její zánět, operace nebo ozáření. Někdo se s hypotyreózou už narodí. Další příčinou jsou léky, které hormon štítné žlázy ovlivňují, a také jód. Škodí jeho nedostatek i nadbytek.
Vedle lékařských příčin se uvádějí i dvě každodenní: stres a nesprávná výživa, po které v těle chybějí živiny. Na chybějící živiny míří většina opatření, která se dají zkusit doma.
Který prvek Hashimotova tyreoiditida z těla odčerpává?
Jde o selen, který má v metabolismu štítné žlázy podstatnou roli. Hashimotova tyreoiditida jeho zásoby v těle často snižuje a doplnění selenu může pomoci vyvážit hladinu tyroxinu. Konkrétní množství doporučení neuvádí a odkazuje na ošetřujícího lékaře. Pacient z toho má vyčíst jasný pokyn: selen nekupovat a nedávkovat naslepo.
Druhým doplňkem je vitamin B12. Když má tělo málo hormonů štítné žlázy, klesají i hladiny vitaminů, a to se odráží na celkovém zdraví. Nejvíc se to týká právě B12.
Vitamin B12 se dá užívat jako doplněk stravy nebo přijímat z jídla. Mezi jeho zdroji se uvádějí tuňák, sýry, mléko a vejce.
Kefír a kysané zelí na talíř kvůli tenkému střevu
Třetí rada se týká cukru a průmyslově zpracovaných potravin, které zhoršují zánětlivé procesy v těle. Energie z cukru navíc vydrží jen krátce. Kdo ho z jídelníčku vyřadí, pomůže tělu udržet vyrovnanější hladinu energie. Prospěje tím pokožce a podle doporučení i samotné štítné žláze.
Čtvrtá rada míří do střev. Snížená funkce štítné žlázy může způsobit přemnožení bakterií v tenkém střevě, které se projeví například chronickým průjmem. Proto se doporučují probiotika, tedy živé prospěšné bakterie, které udržují žaludek a střeva zdravé.
Probiotika obsahují fermentované, tedy zakysané potraviny: kysané zelí, kombucha, jogurty a kefír.
Pátou radu zatím nepodpořil žádný výzkum účinku
Bezlepková dieta je mezi pěti doporučeními nejslabší. Někteří lidé s hypotyreózou, kteří ji drží, se cítí zdravotně lépe. Žádný výzkum ale zatím nepotvrdil, že by na léčbu snížené funkce štítné žlázy účinkovala. Kdo ji zkouší, ověřuje vlastní pocit. Prokázaný léčebný postup to není.
U žádného z pěti opatření doporučení neuvádí dávku ani dobu, za kterou by se měl projevit účinek. Všech pět rad vychází z textu zdravotnického webu Healthline. Základem léčby hypotyreózy zůstává náhrada chybějících hormonů léky, které předepisuje lékař.