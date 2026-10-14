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Hypotéka před svatbou, nebo až po ní? Rozhodnutí, které může ušetřit starosti i statisíce

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Dennívýzva
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Zásnuby a plánování svatby často znamenají také hledání společného bydlení. Málokdo si ale uvědomuje, že načasování žádosti o hypotéku – tedy zda před svatbou, nebo až po ní – může zásadně ovlivnit nejen schválení úvěru, ale také budoucí majetkové vztahy, kdyby společný život „ztroskotal“. Podle hypotečních specialistů se proto vyplatí promyslet nejen výběr nemovitosti, ale i správný postup při financování.
Hypotéka před svatbou, po svatbě nebo při rozvodu

Hypotéka před svatbou, po svatbě nebo při rozvodu

Zdroj: Crest Communication
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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