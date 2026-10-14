Hypotéka před svatbou, nebo až po ní? Rozhodnutí, které může ušetřit starosti i statisíce

Zásnuby a plánování svatby často znamenají také hledání společného bydlení. Málokdo si ale uvědomuje, že načasování žádosti o hypotéku – tedy zda před svatbou, nebo až po ní – může zásadně ovlivnit nejen schválení úvěru, ale také budoucí majetkové vztahy, kdyby společný život „ztroskotal“. Podle hypotečních specialistů se proto vyplatí promyslet nejen výběr nemovitosti, ale i správný postup při financování.
„Mnoho párů řeší především výši úrokové sazby nebo to, zda na hypotéku vůbec dosáhnou. Stejně důležité je ale zamyslet se nad tím, kdo bude žadatelem a v jaké životní situaci se o úvěr žádá. Rozhodnutí, zda hypotéku sjednat před svatbou, nebo až po ní, může mít dlouhodobé právní i finanční dopady,“ říká Jana Vaisová, hypoteční specialistka FinGO.
Nejde jen o úrokovou sazbu
Hypotéka je závazek na desítky let. Proto by její nastavení mělo odpovídat nejen současné finanční situaci, ale i tomu, co může přijít za několik let. Dobře zvolená strategie dokáže předejít řadě zbytečných komplikací i vysokým nákladům. Důležitou součástí finančního plánu by mělo být také odpovídající životní pojištění, které pomůže zvládnout výpadek příjmu v případě dlouhodobé nemoci, invalidity nebo úmrtí jednoho z partnerů.
Hypotéka před svatbou nabízí větší flexibilitu
Pokud si partneři pořídí nemovitost ještě před uzavřením manželství/partnerství, mají větší volnost při nastavení vlastnictví i samotného úvěru. O hypotéku může požádat pouze jeden z partnerů, nebo oba společně. Varianta s jedním žadatelem bývá výhodná například tehdy, když druhý partner splácí jiné úvěry, platí alimenty nebo má horší úvěrovou historii. Banka posuzuje pouze příjmy a závazky jednoho žadatele, takže případné problémy se splácením neovlivní bonitu druhého partnera.
Co se s takovou hypotékou stane po svatbě? Nic zvláštního, splácet dál bude jen jeden z manželů/partnerů. Na konci fixace při refinancování hypotéky nebo za administrativní poplatek i v průběhu splácení může ke smlouvě přistoupit i druhý partner.
Hypotéka pro pár
Pokud chcete ještě před svatbou požádat o hypotéku v páru, není to problém. Naopak společná žádost umožní započítat příjmy obou partnerů, což může výrazně zvýšit šanci na získání vyšší hypotéky. Nevýhodou je, že banka současně hodnotí i závazky obou žadatelů.
„Společná hypotéka pomůže tehdy, když pár potřebuje vyšší úvěr a oba mají stabilní příjmy i zdravou finanční historii. O hypotéku dokonce mohou společně žádat až čtyři osoby ze dvou domácností. Klasicky se k takovému kroku přistupuje kvůli navýšení bonity: do příjmů se započítají veškeré příjmy všech žádajících osob,“ vysvětluje Jana Vaisová.
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Po svatbě nebo registraci partnerství rozhoduje společné jmění
Po uzavření manželství nebo stejnopohlavního partnerství se situace mění. (Změna Občanského zákoníku ustanovením § 655 odst. 2 totiž zavedla od 1. ledna 2025 institut tzv. Partnerství.) Pokud si tedy manželé nebo partneři předem neupraví společné jmění (SJ), banka bude standardně požadovat, aby do žádosti vstoupili oba. Výjimkou je pouze situace, kdy si manželé/partneři společné jmění notářským zápisem zúží. Při zúženém SJ se dohodnou, že určitý majetek nebo závazky nebudou součástí společného jmění. Pak může být hypotéka vedena pouze na jednoho z nich. Tento krok se využívá například v případech, kdy jeden z partnerů podniká, má záznam v registru dlužníků nebo jeho příjmy nejsou pro banku dostatečně průkazné.
„Řada lidí ani netuší, že po svatbě nebo uzavření partnerství už není možné jednoduše požádat o hypotéku jen na jednoho z manželů/partnerů. Pokud chtějí tuto možnost zachovat, je potřeba společné jmění u notáře zúžit, proto se v některých případech vyplatí řešit financování ještě před svatbou nebo uzavřením partnerství,“ doplňuje Jana Vaisová.
Rozvod hypotéku automaticky neruší
Jedním z nejčastějších omylů je představa, že rozvod automaticky ukončí společné závazky vůči bance. Ve skutečnosti pro banku rozvod nic nemění – oba bývalí manželé zůstávají spoludlužníky až do okamžiku, kdy banka schválí jiný způsob vypořádání.
Možností bývá několik. Jeden z partnerů může druhého vyplatit a převzít hypotéku na sebe, pokud prokáže dostatečné příjmy. Další variantou je prodej nemovitosti a splacení úvěru z kupní ceny. Nejrizikovější cestou je pokračovat ve společném splácení i po rozvodu, protože pokud jeden dlužník přestane splácet, banka bude celou částku vymáhat po tom druhém.
„Bývalí manželé či registrovaní partneři obvykle po rozvodu/rozchodu řeší majetkové vypořádání hlavně mezi sebou, ale zapomínají na to, že rozhodující slovo má banka. Jakákoli změna dlužníků nebo převzetí hypotéky jen jedním z partnerů totiž podléhá jejímu schválení. Vyplatí se proto začít jednat s bankou co nejdříve a hledat řešení ještě před případným vznikem problémů se splácením,“ uzavírá Jana Vaisová.
Zdroje info: Autor, Jana Vaisová, https://mv.gov.cz/partnerstvi
Náhledové foto: Se svolením Crest Communication
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