Hygienici zkontrolovali na Vysočině 134 dětských táborů, pokuty dostalo šest provozovatelů

Letošní táborová sezona na Vysočině proběhla bez závažných mimořádných událostí, přestože hygienici odhalili pochybení u čtrnácti provozovatelů. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) provedla za dva měsíce celkem 134 kontrol, z toho 132 přímo na táborech a dvě na jiných podobných akcích pro děti. Prověřeno bylo také 8 stravovacích zařízení.
Za méně závažné nedostatky dostalo sankci deset provozovatelů. Jeden obdržel napomenutí, tři případy byly vyřešeny domluvou a šesti provozovatelům byly uloženy pokuty v celkové výši 16 tisíc korun. Čtyři případy závažnějšího porušení hygienických podmínek jsou podle vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Kamily Hodačové stále v přestupkovém řízení.
Nejčastěji hygienici naráželi na nedostatky ve zdravotní dokumentaci účastníků i personálu. Problémem bylo také ubytování, konkrétně nevhodně uložené osobní věci ve stanech bez izolace od zeminy nebo chybějící nepropustné podložky pod matracemi patrových lůžek. Na dvou táborech nebyly řádně označeny toalety pro nemocné, jeden organizátor nesplnil ohlašovací povinnost 30 dní před akcí a třikrát se vyskytly závady v zásobování pitnou vodou.
Hygienici posoudili také 122 táborových jídelníčků. S vedoucími a kuchaři probírali složení denního menu, rizikové potraviny i doporučené snižování obsahu soli a cukru.
Pět případů hlášených infekčních onemocnění zažívacího ústrojí, nejspíše virového původu, zasáhlo dohromady více než 200 dětí i část vedoucích. Příznaky, tedy zvracení, průjem, horečka a nevolnost, obvykle odezněly do dvou dnů. Ředitelka protiepidemického odboru KHSV Hana Pavlasová upozornila, že virová nákaza se ve velkém dětském kolektivu šíří velmi snadno, a to mimo jiné kvůli nedůsledné hygieně rukou. V návaznosti na zdravotní potíže a jeden podnět od rodičů bylo odebráno osm vzorků pitné vody. Tři z nich nevyhověly požadavkům, provozovatelé museli okamžitě zajistit náhradní zdroj.
Ze zdravotních deníků táborových zdravotníků vyplývá, že mezi dětmi převažovaly běžné úrazy jako odřeniny, poštípání hmyzem nebo podvrtnutí. Aktivita klíšťat byla letos střední, zaznamenán byl naopak zvýšený výskyt vos.
Hygienici šetřili pět podnětů od rodičů, které se týkaly zdravotních potíží a výskytu štěnic v ubytovacích prostorách. Většina z nich mířila na jedno větší zařízení, kde se jednotlivých turnusů účastnilo téměř 400 dětí. Tradičnější menší stanové tábory vykazovaly naopak minimum závad.
V Kraji Vysočina bylo pro letošní rok nahlášeno 275 zotavovacích akcí s celkem 367 běhy, jichž se účastnilo 24 646 dětí. Žádný z táborů nemusel být evakuován ani nebyl vydán zákaz konání akce.
Zdroj: Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina