Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hygiena varuje před známou kosmetikou. Češi ji mohou mít stále doma, obsahuje zakázanou látku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hygienici upozornili na několik kosmetických přípravků známých značek, které obsahují zakázanou látku lilial. Mezi závadnými výrobky jsou barvy na vlasy, kondicionér i sprchový gel se šamponem.
Hygiena varuje před známou kosmetikou. Češi ji mohou mít stále doma, obsahuje zakázanou látku

Hygiena varuje před známou kosmetikou. Češi ji mohou mít stále doma, obsahuje zakázanou látku

Zdroj: depositphotos
Reklama
Další články z Trendy svět
Turisté v Chorvatsku prchali před plameny do moře. Někteří se zachránili na paddleboardech
Turisté v Chorvatsku prchali před plameny do moře. Někteří se zachránili na paddleboardech
Houbař prozradil, kde roste nejvíce hub. Kdo se vypraví ještě dnes, nasbírá plné košíky
Houbař prozradil, kde roste nejvíce hub. Kdo se vypraví ještě dnes, nasbírá plné košíky

Prázdné košíky z léta mohou být minulostí. Zářijové počasí přineslo do lesů potřebnou vláhu a houbaři z...

Na oblíbeném letišti začínají noční stávky. Omezení potrvá téměř měsíc a zasáhnout může i lety z Prahy
Na oblíbeném letišti začínají noční stávky. Omezení potrvá téměř měsíc a zasáhnout může i lety z Prahy

Cestující mířící do Belgie čeká od 16. září komplikované období. Na letišti Brussels South Charleroi začíná...

Turisté utíkali z hořícího resortu na Brači. Teď prozradili, jakou kompenzaci měli dostat za zničenou dovolenou
Turisté utíkali z hořícího resortu na Brači. Teď prozradili, jakou kompenzaci měli dostat za zničenou dovolenou

Týdenní all-inclusive pobyt na chorvatském ostrově Brač se pro britský pár změnil v dramatický útěk před...

Češi mění způsob pečení. Malý spotřebič z kuchyňské linky si vezme jen zlomek proudu oproti troubě
Češi mění způsob pečení. Malý spotřebič z kuchyňské linky si vezme jen zlomek proudu oproti troubě

Velká elektrická trouba už nemusí být první volbou pokaždé, když chceme připravit maso, zeleninu nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.