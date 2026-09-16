Hygiena varuje před známou kosmetikou. Češi ji mohou mít stále doma, obsahuje zakázanou látku

Varování se týká několika kosmetických přípravků, které se mohly dostat také do českých domácností. Jedním z nich je kondicionér Schwarzkopf Gliss Kur Hair Repair v balení o objemu 200 mililitrů. Riziková je konkrétně šarže 0905Y97575, 2353679 s EAN kódem 9000101221251. Při kontrole bylo zjištěno, že výrobek obsahuje látku lilial, která se v kosmetických přípravcích již používat nesmí. Spotřebitelé by proto neměli posuzovat výrobek pouze podle názvu značky, ale především podle označení konkrétního balení.
Mezi závadnými přípravky se objevila také barva na vlasy Schwarzkopf Palette Intensive Color Creme v odstínu K8 světle měděný. Hygienici upozornili na šarži 0810Z59172 s EAN kódem 9000100870054. Právě číslo šarže a čárový kód jsou v tomto případě důležité, protože varování automaticky neznamená, že problém mají všechny výrobky dané značky nebo všechny odstíny prodávaných barev na vlasy.
Seznam zahrnuje i sprchový gel a další barvu na vlasy
Dalším přípravkem je Playboy VIP 2 in 1 Shower Gel & Shampoo. Jde o kombinovaný sprchový gel a šampon v černém plastovém balení o objemu 250 mililitrů. Problematická je šarže 9079 s EAN kódem 3607348578184. Také u tohoto výrobku byla důvodem zařazení mezi nebezpečné kosmetické přípravky přítomnost zakázané látky.
Čtvrtým výrobkem uvedeným ve varování je permanentní barva na vlasy Syoss Professional Performance Trending Now v odstínu Podzimní blond 7-66. Konkrétně jde o šarži 0205297515 s EAN kódem 9000101230475. Pokud mají lidé některý z uvedených výrobků doma například delší dobu v koupelnové skříňce nebo mezi zásobami kosmetiky, měli by si proto zkontrolovat nejen jeho název, ale právě také číslo šarže.
Problémem je zakázaná látka lilial
Společným problémem uvedených přípravků je látka známá jako lilial, označovaná také jako Butylphenyl Methylpropional. Patří mezi takzvané CMR látky a její používání v kosmetických přípravcích je zakázané. Podle informací hygieniků bylo při testech na zvířatech prokázáno, že je tato látka toxická pro reprodukci, a představuje proto riziko pro lidské zdraví. Právě její přítomnost v seznamu složek byla důvodem, proč byly konkrétní kosmetické výrobky označeny jako nebezpečné.
Společnost Henkel, pod kterou spadají značky Schwarzkopf a Syoss, uvedla, že lilial odstranila ze svých receptur již před několika lety a nynější případy se mají týkat velmi starých šarží. Firma předpokládá, že na trhu mohou zůstávat pouze jednotlivé kusy. Zákazníkům, kteří některý z dotčených výrobků značek Schwarzkopf nebo Syoss vlastní, nabídla možnost výměny za nový výrobek nebo vrácení peněz.
Zdroje: tn.cz, khszlin.cz.