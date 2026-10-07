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Hyacint na Vánoce? Máte poslední dva týdny. A obyčejná cibule z obchodu vám k tomu nepomůže

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Chcete mít na štědrovečerním stole rozkvetlý, voňavý hyacint? Pak musíte jednat hned. Cibule, které mají vykvést o svátcích, je potřeba zasadit nejpozději kolem 11. až 12. října. A ani to nestačí, pokud sáhnete po obyčejných cibulích určených na záhon.
podzimní výsadba, drenážní půda, písek a rašelina, hloubka výsadby, ochrana před mrazem

podzimní výsadba, drenážní půda, písek a rašelina, hloubka výsadby, ochrana před mrazem

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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