Hyacint na Vánoce? Máte poslední dva týdny. A obyčejná cibule z obchodu vám k tomu nepomůže

Chcete mít na štědrovečerním stole rozkvetlý, voňavý hyacint? Pak musíte jednat hned. Cibule, které mají vykvést o svátcích, je potřeba zasadit nejpozději kolem 11. až 12. října. A ani to nestačí, pokud sáhnete po obyčejných cibulích určených na záhon.
Na Vánoce se hodí jen hyacinty označené jako preparované, na obalu se můžete setkat i s nápisem „předchlazené“. Tyto cibule prošly v pěstírně tepelnou úpravou, díky které vykvetou o několik týdnů dřív. Běžný hyacint potřebuje 12 až 15 týdnů chladu, takže kdybyste ho zasadili teď, kvetl by nejdřív v únoru. Preparovaná cibule zvládne totéž za 8 až 10 týdnů.
Proč právě teď
Hyacint kvete na jaře, protože předtím přečká chladnou zimu. Při rychlení mu tuhle zimu připravujete uměle: cibule musí nejprve několik týdnů zakořeňovat v chladu a tmě, teprve pak ji přenesete do tepla a na světlo. Bez dostatečně dlouhého chladu nevykvete, nebo vyžene jen krátký stvol, který se sotva vynoří z listů.
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Termín si snadno spočítáte. Rychlejší odrůdy, například Anna Marie, potřebují asi 8 týdnů chladu a pak 18 dní v teple, což dohromady dává 74 dní. Od 12. října to vychází přesně na Štědrý den. Pomalejší odrůdy, jako je Pink Pearl, potřebují 10 týdnů chladu a 22 dní v teple, ty už patřily do květináče koncem září. Přesnou dobu najdete na obalu cibulí. Pokud se vám to letos nepovede, nevadí, cibule zasazené v polovině října vykvetou koncem prosince až v polovině ledna.
Jak cibule zasadit a kam s nimi
Vyberte pevné cibule bez měkkých míst a zasaďte je do propustného substrátu s hrubým pískem tak, aby jim třetina až polovina vyčnívala nad povrch. Dejte je blízko sebe, ale tak, aby se nedotýkaly navzájem ani stěn květináče. Substrát zalijte a květináč uložte do tmy při teplotě 5 až 9 °C. Poslouží nevytápěná komora, sklep, chodba nebo garáž, jen tam nesmí mrznout. Nad 10 °C už je cibulím příliš teplo.
Ve sklenici na hyacinty musí voda sahat jen těsně pod dno cibule, nikdy se jí nesmí dotýkat, jinak cibule zahnije. Kousek dřevěného uhlí ve vodě zpomalí tvorbu slizu. Sklenici můžete přikrýt papírovým kornoutem, který zajistí tmu a výhonek ho později sám nadzvedne.
Z chladu cibule vyndejte, až budou dobře zakořeněné a výhonky budou měřit 4 až 5 centimetrů. Nejdřív je na dva až tři dny přesuňte do chladnější, mírně osvětlené místnosti s teplotou kolem 10 až 12 °C, a teprve až listy zezelenají, do tepla. Vyhněte se ale místům nad topením a přímému slunci. V chladnější místnosti vám hyacint vydrží kvést déle.
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Pozor ještě na jednu věc: rychlené cibule neukládejte do lednice ani do sklepa k jablkům nebo jinému dozrávajícímu ovoci. To uvolňuje plyn etylen, který narušuje vývoj květu, a o vánoční květy byste tak přišli, i kdybyste všechno ostatní udělali správně.
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