Hvězdy UFC reagují na titulovou řežbu Ganea s Hokitem. Walker oba shodil a Jones se vysmál krajanovi

Josh Hokit šel dopředu jako buldozer a zasypával soupeře údery i lokty. Ciryl Gane couval po kleci, uhýbal a trefoval se do protipohybu. Když se po 25 minutách četly bodové lístky, zůstal pás muži, který většinu zápasu ustupoval. Během pár hodin se účty hvězd UFC plnily obdivem, výsměchem i nabídkou, že by oba porazil jeden člověk. Redakce MMAmag proto prošla otevřené výsledkové databáze, statistický přehled zápasu i dostupné přepisy příspěvků bojovníků.
25 minut nájezdů a tři lístky, které to viděly jinak
Hlavní zápas turnaje UFC 334 se odehrál 14. listopadu 2026 a šlo v něm o pás těžké váhy, tedy divize do 120 kg v největší světové organizaci MMA. Titul obhájil Ciryl Gane, 36letý Francouz v těžké váze s bilancí 15-2 a jedním zápasem bez výsledku. Proti němu stál Josh Hokit, 29letý Američan v těžké váze s bilancí 10-0. Podle výsledkové stránky Sherdogu rozhodli všichni tři sudí shodně 48:47 pro Ganea. Na stejné kartě obhájila pás i Kayla Harrison, která Amandu Nunes ukončila submisí ve 4. kole.
Čísla přitom vyprávějí jiný příběh než dojem z klece. Ze statistického přehledu UFCalendar, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Gane trefil 237 signifikantních úderů proti Hokitovým 146. Vyzyvatel přitom uspěl jen se 3 strhy z 30 pokusů a v kontrole na zemi nasbíral 4:37 proti Ganeovým 4 vteřinám.
Jakmile se v hale dočetly lístky, začaly chodit první reakce z šaten celé divize a většina z nich nepatřila vítězi.
Na co jsem se to sakra právě díval, ptala se půlka divize
Merab Dvalishvili označil zápas za nejlepší, jaký v těžké váze viděl. „Tohle byl nejzábavnější zápas těžké váhy v UFC, jaký jsem kdy sledoval“, napsal podle přepisu, který 15. listopadu 2026 zveřejnil web MMA Sucka. Paulo Costa ve stejném přehledu reagoval otázkou: „Na co jsem se to sakra právě díval? Tihle dva se 25 minut snažili jeden druhého zabít. Šílený zápas. Respekt“.
Vážil i hlas bývalého šampiona těžké váhy. Francis Ngannou podle téhož přepisu poslal jednoduché „Velká válka. Gratuluji, Bon Gamine!“ Derek Brunson mluvil o novém standardu divize: „Tohle je budoucnost těžké váhy, dva vysportovaní těžkotonážníci, kteří se umějí porvat“. A dodal: „Respekt Hokitovi. Hvězdný výkon!“
Chvála mířila hlavně na poraženého. Billy Quarantillo podle přepisu, který 15. listopadu 2026 publikoval Yahoo Sports, napsal: „Hokit schytal velké rány a udělal z toho zábavný zápas, rozhodně si mě získal“. Steven Asplund to ve stejném přehledu shrnul jednou větou: „To byl ku*evský hlavní zápas“.
Do jednoho hlasu se ale chvála nevešla, protože Johnny Walker poslal jednou větou k zemi oba aktéry najednou.
Porazil bych je oba najednou, vzkázal Walker
Johnny Walker, 34letý Brazilec v těžké váze s bilancí 24-10, si vzal na mušku obě strany. „Oba jsou odpad. Porazil bych je oba najednou!“ stojí v jeho příspěvku podle přepisu Yahoo Sports z 15. listopadu 2026. V dalším vzkazu mířil přesně na to, co podle lístků rozhodlo: „Jak může šampion obhajovat pás tím, že 5 kol chodí dozadu?“
Walker míří tam, kde se o něj nikdo neprosil. V přehledu oficiálních žebříčků UFC, který k 15. listopadu 2026 publikoval web FightIQ, redakce MMAmag dohledala jeho jméno mezi těžkými vahami, takže nejde o výzvu z úplně cizího světa. Jenže trash talk není matchmaking. V žebříčkovém přehledu Kalshi má Gane v kolonce dalšího zápasu k 16. listopadu 2026 jen pomlčku.
Jonesova gratulace měla adresáta, který si o ni neřekl
Nejjedovatější reakce přišla od muže, který Ganea jednou porazil. Jon Jones si podle serveru MMA Fighting natočil 15. listopadu 2026 moment vyhlášení výsledku. Když Hokit zvedal ruku, Jones utrousil „Dej tu ruku dolů“. Po oznámení jména vítěze dodal „Dobrá práce, Francouzi!“ a k videu připsal „Stejní trenéři, jiný výsledek“.
Ta narážka má adresu. Hokit podle profilu na Sherdogu patří k týmu Jackson-Wink MMA, tedy do akademie, která mezi své svěřence řadí i Jonese. A pochvala pro Ganea štípe o to víc, že v oficiálním výsledkovém článku UFC k turnaji UFC 285 redakce MMAmag dohledala, jak spolu oba muži 4. března 2023 dopadli: Jones ukončil Ganea gilotinou v 1. kole v čase 2:04. Po třech a půl letech týž Jones Francouzovi tleská a rýpe si do Američana z vlastního gymu.
Pás pro toho, kdo couval, respekt pro toho, kdo tlačil
GLOSA V těžké váze se hierarchie dlouho psala podle toho, kdo drží pás. Po UFC 334 ji psaly příspěvky bojovníků, a ty rozdaly role jinak než rozhodčí. Gane vyhrál a dostal otázku, proč couval. Hokit prohrál a dostal poklonu od bývalého šampiona divize i od lidí, kteří o něm před zápasem nemluvili.
Pro oba je to rozdílný obchod. Šampion si odnesl pás a diskuzi o stylu, poražený první prohru a jméno, se kterým se napříště prodává hlavní zápas. Bodový lístek rozhoduje o titulu, popularitu ale nerozdává. Pás si odnesl ten, kdo couval, reputaci ten, kdo tlačil.
Metodika
Redakce MMAmag na turnaji nebyla a pracovala k 16. listopadu 2026 s otevřenou výsledkovou stránkou Sherdogu, se statistickým přehledem UFCalendar (237/146 signifikantních úderů, 3 strhy z 30 pokusů, kontrola 4:37 proti 0:04), s profily bojovníků a s oficiálním výsledkovým článkem UFC k turnaji UFC 285. Výroky bojovníků po UFC 334 pocházejí z přepisů webů MMA Sucka, MMA Fighting a Yahoo Sports; překlady do češtiny jsou redakční a originální příspěvky na sociálních sítích se nepodařilo otevřít. Limit těžké váhy vznikl přepočtem vstupní hodnoty 265 liber koeficientem 0,45359237, tedy 120,2 kg, v textu zaokrouhleno na 120 kg; měny se nepřepočítávaly. Oficiální stránky UFC k turnaji UFC 334 ani statistická stránka zápasu na UFC Stats nebyly dostupné, proto článek neoznačuje žádná čísla za oficiální statistiku organizace. Článek neuvádí aktuální pořadí Hokita v žebříčku, protože použité přehledy si odporují (4. a 5. místo), nezahrnuje rozbor bodování po kolech ani výdělky, a otevřenou otázkou zůstává, zda Gane nebo Hokit na Walkerův výrok odpověděli a koho organizace postaví Ganeovi dál.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek