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Hvězdně obsazený Infiltrátor na Nova Cinema: Cranstona namluvil Beneš, jeho ženu Zlata Adamovská

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Napínavé kriminální drama Infiltrátor uvede Nova Cinema v televizní premiéře ve čtvrtek 3. září 2026 ve 22:40. Film vychází ze skutečného příběhu amerického celního agenta Roberta Mazura, který se v osmdesátých letech dostal v utajení až do blízkosti lidí napojených na obávaný Medellínský kartel Pabla Escobara. Místo toho, aby šel po zásilkách drog, se rozhodl sledovat peníze. Právě přes bankéře a finančníky, kteří kartelu pomáhali prát obrovské částky, se pokusil rozkrýt celou zločineckou síť.
Hvězdně obsazený Infiltrátor na Nova Cinema: Cranstona namluvil Beneš, jeho ženu Zlata Adamovská

Hvězdně obsazený Infiltrátor na Nova Cinema: Cranstona namluvil Beneš, jeho ženu Zlata Adamovská

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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