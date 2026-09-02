Napínavé kriminální drama Infiltrátor uvede Nova Cinema v televizní premiéře ve čtvrtek 3. září 2026 ve 22:40. Film vychází ze skutečného příběhu amerického celního agenta Roberta Mazura, který se v osmdesátých letech dostal v utajení až do blízkosti lidí napojených na obávaný Medellínský kartel Pabla Escobara. Místo toho, aby šel po zásilkách drog, se rozhodl sledovat peníze. Právě přes bankéře a finančníky, kteří kartelu pomáhali prát obrovské částky, se pokusil rozkrýt celou zločineckou síť.
Hvězdně obsazený Infiltrátor na Nova Cinema: Cranstona namluvil Beneš, jeho ženu Zlata Adamovská
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