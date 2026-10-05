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Hvězdná Švábíková čeká miminko a přiznala, že to byl šok. S mladší sestrou přišly o vysněný společný start na ME

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Česká rekordmanka ve skoku o tyči čeká dítě. Kvůli těhotenství vynechala ME v Birminghamu, kam se poprvé probojovala i její sestra Apolena.
Hvězdná Švábíková čeká miminko a přiznala, že to byl šok. S mladší sestrou přišly o vysněný společný start na ME

Hvězdná Švábíková čeká miminko a přiznala, že to byl šok. S mladší sestrou přišly o vysněný společný start na ME

Zdroj: Česká atletika
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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