Hvězdná lajna Litvínova spojila 900 startů v NHL. Její premiéra skončila po deseti sekundách, Kaše odešel naštvaně do kabiny

Středa 27. srpna 2026, přípravné derby s Karlovými Vary. Litvínovský trenérský štáb konečně složil útok, o kterém se celé léto mluvilo jako o „lajně 3K“: David Kämpf uprostřed, po stranách bratři Kašovi. Dohromady 841 startů v základní části NHL, což je na poměry extraligy mimořádné číslo, i když mediálně kolující „devět stovek“ je spíš zaokrouhlení než přesný součet. Formace vybruslila na led, rozhodčí vhodili puk, a než se tribuna stačila nadechnout, ležel Ondřej Kaše na ledě po střetu s karlovarským kapitánem Jiřím Černochem. Černoch dostal dvě minuty za nedovolené bránění. Kaše zamířil do kabiny. Podle Hokej.cz při odchodu vztekle hodil helmou. Do zápasu se už nevrátil.
Deset sekund a žádný důkaz
Premiéra lajny 3K neproběhla. Proběhl incident. Mezi prvním dotykem puku a Kašeho odchodem do šatny uplynulo tolik času, kolik člověk potřebuje na zapnutí mikrovlnky. Žádný útočný výpad, žádná kombinace, žádná střela. Litvínov pak podle vlastního zápasového reportu hrál „vesměs na tři lajny“ a přišel o dva hráče. Derby prohrál, o výsledku rozhodla třetí třetina. Ale skóre nikoho nezajímalo tolik jako otázka, co je s Ondřejem Kašem.
Proč je každý Kašeho odchod do kabiny téma
Ondřej Kaše odehrál v NHL 258 zápasů za Anaheim, Boston, Toronto a Carolinu. Mohl jich být dvojnásobek, kdyby ho neprovázela série zdravotních komplikací, které mu opakovaně braly celé sezony. Ještě 8. července v rozhovoru pro klubový web hlásil, že je fit, má za sebou plnou letní přípravu a po „protrápené sezoně“ je hladový po vítězstvích. O sedm týdnů později odchází z ledu po deseti sekundách. Oficiální diagnóza k 29. srpnu neexistuje. Ale u hráče s jeho historií se i přípravný zákrok mění v nervózní čekání celého klubu.
Theodor Pištěk to po zápase shrnul bez diplomatických obálek: „Nikomu se nelíbí, když nám takhle sundají nejlepšího hráče.“
Co vlastně Litvínov v létě postavil
Čísla trojice v základní části NHL vypadají takhle:
- David Kämpf: 576 zápasů, 149 bodů, devět sezon v zámoří, specialista na oslabení a defenzivní centr
- Ondřej Kaše: 258 zápasů, 124 bodů, čtyři kluby, kariéra limitovaná zdravím
- David Kaše: 7 zápasů za Philadelphii, zbytek kariéry AHL a evropské soutěže
Kämpf přišel přímo z NHL a podepsal tříletou smlouvu. Oba bratři Kašovi mají kontrakty do roku 2029. Nejde o přestupní stanici ani o krátkodobou epizodu, Litvínov kolem téhle trojice staví střednědobý projekt. Robert Reichel v rozhovoru pro iSport řekl, že „věří v sílu mužstva“ a že Kämpf „otevřel ostatním oči“. Zároveň ale stejný klub ještě na jaře řešil baráž. Jedna elitní lajna z toho automatického favorita nedělá.
Velký příběh, malý vzorek
Ondřej Kaše v létě mluvil o tom, jak se těší na souhru s Kämpfem, se kterým sdílel kabinu v Torontu. David Kaše označil Kämpfa za mimořádný přínos. Média vytvořila narativ o nejzkušenější lajně v extralize. Všechno to zní skvěle, a všechno to zatím stojí výhradně na papíře a na rozhovorech. Deset sekund přípravného derby nic neprokázalo ani nevyvrátilo. Sportovní důkaz prostě chybí.
Litvínov má v kádru formaci, která může být nejnebezpečnější útočnou zbraní soutěže. Jenže nejdřív musí společně odehrát víc než jedno vhazování. A Ondřej Kaše musí být zdravý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka