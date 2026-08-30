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Hvězdná lajna Litvínova spojila 900 startů v NHL. Její premiéra skončila po deseti sekundách, Kaše odešel naštvaně do kabiny

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Litvínov poprvé poslal na led trojici Kämpf, David Kaše, Ondřej Kaše. Po deseti sekundách šel Ondřej Kaše po zákroku do kabiny a formace přestala existovat.
Hvězdná lajna Litvínova spojila 900 startů v NHL. Její premiéra skončila po deseti sekundách, Kaše odešel naštvaně do kabiny

Hvězdná lajna Litvínova spojila 900 startů v NHL. Její premiéra skončila po deseti sekundách, Kaše odešel naštvaně do kabiny

Zdroj: HC Verva Litvínov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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