Hvězdná brána je konečně celá online! Známá streamovací služba ji nabízí ve speciální sekciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hvězdná brána je konečně celá online! Známá streamovací služba ji nabízí ve speciální sekci
„Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky…“ Přesně těmito slovy v doprovodu nestárnoucí melodie od Jaroslava...
Tento týden vstoupilo do kin historické drama Samuraj a vězeň, které provede diváka složitým prostředím...
Po letním půstu se nám televizní vysílání vrátilo do tradičního režimu. Podzimní sezóna totiž odstartovala...
Už od čtvrtka si můžete na Netflixu pustit druhou sérii gangsterky Gentlemani, v níž slavný režisér Guy...
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