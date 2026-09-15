Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hvězda Ulice Kateřina Ujfaluši o lásce ke staršímu muži: Je důležité si natlouct pusu a spálit se!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Postava Žofky Duškové patří v nekonečném seriálu Ulice k těm nejvýraznějším. V poslední době to vypadá, že se snad zaplete se starším doktorem Matoušem Havelkou, pro kterého má evidentně. Představitelka Žofky, mladá a talentovaná herečka Kateřina Ujfaluši v otevřeném rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila o tom, jak vnímá dospívání své seriálové hrdinky, jak se jí hraje se zkušenějšími kolegy i o jakých rolích sní do budoucna.
Kateřina Ujfaluši je hvězdou Ulice

Kateřina Ujfaluši je hvězdou Ulice

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Sestra Krainové odhalila postavu před šedesátkou: Lidé ji cupují za trapnost!
Sestra Krainové odhalila postavu před šedesátkou: Lidé ji cupují za trapnost!
Návykové látky, rasistické výroky i nahotu palác rozdýchával stěží: Princ Harry slaví 42 let
Návykové látky, rasistické výroky i nahotu palác rozdýchával stěží: Princ Harry slaví 42 let

Princ Harry slaví 42. narozeniny a rozhodně nemá za sebou život bez poskvrnky. Než se stal manželem Meghan...

Veronika Kopřivová se zastala Lely Vémoly: Karlose bych stáhla z kůže, vzkázala
Veronika Kopřivová se zastala Lely Vémoly: Karlose bych stáhla z kůže, vzkázala

Požadavek Lely Vémoly (37) na 150 tisíc korun měsíčně pro tři děti rozpoutal na sociálních sítích pořádnou...

Netradiční divadlo v sanitce: Babiše připoutali k lehátku, v ruce svíral plyšáka!
Netradiční divadlo v sanitce: Babiše připoutali k lehátku, v ruce svíral plyšáka!

Premiér Andrej Babiš (72) vyrazil do Ústeckého kraje, kde měl pořádně nabitý program. Vedle politických...

Marian Vojtko promluvil o Draculovi: Diváci ode mě čekají výkon, nemohu polevit
Marian Vojtko promluvil o Draculovi: Diváci ode mě čekají výkon, nemohu polevit

Zatímco jiní už z role legendárního upíra zmizeli, na Mariana Vojtka se diváci stále mohou těšit. Jako...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.