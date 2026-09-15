Hvězda Ulice Kateřina Ujfaluši o lásce ke staršímu muži: Je důležité si natlouct pusu a spálit se!

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Postava Žofky Duškové patří v nekonečném seriálu Ulice k těm nejvýraznějším. V poslední době to vypadá, že se snad zaplete se starším doktorem Matoušem Havelkou, pro kterého má evidentně. Představitelka Žofky, mladá a talentovaná herečka Kateřina Ujfaluši v otevřeném rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila o tom, jak vnímá dospívání své seriálové hrdinky, jak se jí hraje se zkušenějšími kolegy i o jakých rolích sní do budoucna.
Z dospívající dívky se stává ženská
Žofčin vývoj v seriálu nezastavitelně pokračuje. Z dospívající dívky se postupně stává samostatná mladá žena, což je proces, se kterým se mladá herečka dokáže snadno ztotožnit. "
Mně se hrozně líbí, jak Žofka postupně dospívá a osamostatňuje se. V tom si myslím, že máme něco společného. A je to i něco, s čím se podle mě ztotožní hodně lidí, to dospívání, hledání sama sebe a to, jak se osamostatňuje od rodičů,“ popisuje Kateřina Ujfaluši.
Nová zápletka se starším doktorem je pro Žofku zásadním zlomem. "
Teď tam má samozřejmě i zápletku se starším klukem, co si myslím, že ji také hodně posouvá dále. Jestli mě někdy rozčiluje? Myslím si, že by si někdy mohla ještě více stát za svým, ale jinak je to hodná, zodpovědná a vtipná holka, takže ji mám ráda ," dodává s úsměvem. Spolupráce se zkušeným profíkem
Vztah s o generaci starším mužem v seriálu přinesl pro Kateřinu i skvělou herní příležitost po boku zkušeného Radúze Máchy. "
Jsem samozřejmě hrozně ráda, že točím se skvělým profíkem. Radim je perfektní a myslím si, že mi toho spoustu předává a mám díky němu více zkušeností," pochvaluje si atmosféru na placu.
Sama věří, že právě tento románek její postavu výrazně posune. "
Myslím si, že jí právě tahle zápletka hodně pomůže ještě více si stát za svým a stane se z ní už trošku žena. Už to nebude jenom holka, ale tím, jak je starší a pracuje, se trošku odchýlí od toho studentského života a bude z ní dospělejší žena," pokračovala pro Aplausin.cz. Na věku nezáleží, každý si musí spálit pusu sám
Velký věkový rozdíl partnerů bývá v reálném životě často terčem předsudků. Kdyby mohla, varovala by Kateřina svou seriálovou postavu před možnými úskalími takového vztahu?
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Já si myslím, že na věku vlastně nezáleží. V reálném životě si to asi nedokážu představit, že bych byla o dvacet let se starším člověkem, ale nikdy neříkej nikdy,“ smaje se mladá herečka. " Myslím si ale, že bych ji ani nevarovala. Je důležité sbírat zkušenosti i se třeba spálit a zjistit, co člověku vyhovuje. Kdo nic nezkusí, nic nezkazí. Takže bych jí naopak řekla, ať do toho jde a je tomu otevřená.“ Zdroj: Aplausin.cz