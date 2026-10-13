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Hustý prales ji na dva týdny pohltil a odřízl od světa. Život jí zachránila nenápadná věc

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Měl to být náročný přechod hor s průvodci a další třináctkou turistů. Jedna z účastnic se ale od skupiny oddělila a hustý prales se za ní zavřel. Záchranáři prohledávali svahy, řeky i záznamy z fotopastí. Co jí v následujících dnech pomohlo vydržet?
Hustý prales ji na dva týdny pohltil a odřízl od světa. Život jí zachránila nenápadná věc

Hustý prales ji na dva týdny pohltil a odřízl od světa. Život jí zachránila nenápadná věc

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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