Hustá fazolová polévka se slaninou, jemnými nočky a čerstvě usmaženými belešemi: Recept s postupem krok za krokem

Kdykoliv se řekne poctivá
staročeská či , vybaví se mi okamžitě vůně sobotního oběda u naší babičky z východních Čech na vesnici. moravská kuchyně s nadýchanými smaženými belešemi u nás bývala absolutní klasikou a pravidelným rituálem každou druhou sobotu. Pamatuji si, jak celá kuchyně nádherně voněla majoránkou, Fazolačka osmaženou slaninkou a česnekem, zatímco se na plotně v hrnci pozvolna vařily bílé fazole a mamka vedle na vále zručně tvarovala kynuté beleše. Tato geniální kombinace husté, syté polévky a nadýchaného, dokřupava usmaženého kynutého pečiva představuje dokonalý oběd, po kterém už žádný druhý chod vážně nepotřebujete.
Příprava fazolačky je kouzelně
přímočará. Základ tvoří vlažná voda, kvalitní , kořenová zelenina a poctivé domácí nočky z polohrubé mouky a krupice, které fazole dodají tu správnou hustotu. polévce Beleše jsou pak kapitolou samy pro sebe. Do kynutého těsta se přidává lžička rumu, což je starý pekařský trik, díky kterému těsto při smažení v rozpáleném tuku nenasákne zbytečně mnoho oleje.
Můj tip zní: Fazole namočte do studené vody hned v pátek večer a před samotným vařením namáčecí vodu slijte a nahraďte čerstvou; fazole tak uvaříte o poznání rychleji a polévka bude pro bříško neskutečně lehká a stravitelná. Recept na babiččinu fazolovou polévku s krupicovými nočky a zlatavými kynutými belešami
Z jednoho hrnce a jedné dávky těsta nasytíte
6 členů rodiny. Celkový čas přípravy a vaření bez namáčení fazolí: 120 minut Ingredience potřebné k přípravě Suroviny na fazolovou polévku 300 g suchých bílých fazolí 100 g oravské slaniny 1 žlutá cibule 2 mrkve 3 kuličky nového koření 2 bobkové listy 5 kuliček černého pepře 3 stroužky česneku 1 lžíce sušené majoránky 1,5 lžičky soli 1/2 lžičky mletého černého pepře Krupicové nočky do polévky 1 vejce 1 lžička rostlinného oleje 2 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce pšeničné krupice 1 špetka soli Smažené beleše 500 g hladké mouky 250 ml vlažného plnotučného mléka 21 g čerstvého droždí (půl kostky) 1 vejce 50 g rozpuštěného másla 1 lžíce cukru krupice 1 lžička soli 1 lžíce tuzemského rumu 200 ml rostlinného oleje nebo sádla na smažení Foto: Cooky.cz, beleše se dají jíst nejen nasladko Postup při přípravě fazolačky s belešami
1. Suché bílé fazole zalijte v míse dostatečným množstvím studené vody a
nechte je minimálně 8 hodin nebo přes noc nabobtnat.
2. Druhý den namočené fazole slijte a
propláchněte je čistou studenou vodou.
3. V hlubokém hrnci orestujte na kostičky nakrájenou oravskou slaninu s nadrobno nakrájenou žlutou cibulí
do zlatavé barvy po dobu přibližně 8 minut.
4. K osmažené cibulce a slanině přisypejte propláchnuté fazole, zalijte vše
1,5 litrem čerstvé vody, přidejte kuličky nového koření, bobkové listy i celý černý pepř.
5. Hrnec přiklopte poklicí a
vařte fazole na mírném ohni přibližně 60 minut.
6. Mezitím si připravte kynuté těsto na beleše tak, že do vlažného mléka rozdrobíte čerstvé droždí, přisypejte cukr krupici a
nechte na teplém místě 10 minut vzejít kvásek.
7. Do misky prosejte hladkou mouku, přisypejte jedlou sůl, přidejte vyklepnuté vejce, rozpuštěné vlažné máslo, kapku tuzemského rumu a vzešlý kvásek.
8. Rukama
vypracujte hladké, poddajné a nelepivé kynuté těsto, které zakryjte utěrkou a nechte na teplém místě 60 minut kynout.
9. Do hrnce s polévkou přisypejte nakrájenou mrkev, přidejte jedlou sůl a
vařte dalších 15 minut do změknutí zeleniny.
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10. V malé misce vidličkou vyšlehejte vejce s lžičkou oleje, špetkou soli, polohrubou moukou a pšeničnou krupicí v
hustší těstíčko na nočky.
11. Pomocí dvou malých lžiček
zavařte do vroucí polévky malé nočky a vařte je přibližně 5 minut, dokud nevyplavou na hladinu.
12. Z polévky opatrně vyndejte kuličky nového koření, černého pepře i bobkové listy.
13. Do hotové fazolačky
prolisujte stroužky česneku, přisypejte v dlaních promnutou sušenou majoránku, mletý černý pepř a hrnec sundat z plotny.
14. Vykynuté těsto na beleše rozdělejte na pomoučněném vále na malé bochánky, dlaněmi je
„rozpatlejte“ na tenké placky s vyššími okraji.
15. V pánvi rozpalte vyšší vrstvu rostlinného oleje nebo sádla a
beleše smažte z obou stran dozlatova přibližně 2 až 3 minuty.
16. Usmažené zlatavé beleše nechte krátce okapat na papírové utěrce a
podávejte je teplé jako dokonalou přílohu k horké fazolové polévce. Foto: Cooky.cz, s fazolačkou jsou geniální Tipy redakce: Rum v těstě zabrání nasáknutí tuku: Přidání jedné lžíce rumu do kynutého těsta na beleše zajistí, že placky při smažení v oleji nenatáhnou zbytečně moc tuku a zůstanou lehké. Krupice v nočcích drží tvar: Kombinace polohrubé mouky a krupice v těstíčku způsobí, že nočky v horké polévce krásně nabudou, nerozvaří se a zůstanou příjemně pevné na skus. Solte fazole až v druhé polovině vaření: Sol přidejte do hrnce až po hodině vaření společně s mrkví, protože předčasné osolení vody způsobuje tvrdnutí slupky fazolí. Beleše potírejte česnekovou vodou: Pokud máte rádi výrazné chutě, můžete usmažené teplé beleše zlehka potřít vodou se špetkou soli a prolisovaným česnekem. Kombinace se sladkým džemem: Zbylé usmažené beleše chutnají fantasticky i jako sladká tečka potřené povidly, tvarohem a posypané mletým makem.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková