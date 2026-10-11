Husákovy děti si pamatují na chuť těchto lízátek. Byla sladká, tvrdá a když se hodně olízla, nepříjemně vám pořezala jazyk. Malinová byla červená, zatímco oranžová nebo žlutá byla s citrusovými příchutěmi. Že vám ten obal připadá zvláštní? Měl mnoho výhod!
Husákovy děti při pohledu na ně pláčou dojetím. Sběratelé by vám dnes za ně ruce utrhali
Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
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