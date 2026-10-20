Husákovy děti ji zbožňovaly, rodiče z ní šíleli. Tuto hračku už dnes sotva seženete

Nebylo velké, mělo velikost asi jako balíček karet nebo dnešní malý chytrý telefon. Bylo plastové, ale při necitlivém zacházení se tělo hračky docela prohýbalo. Nicméně i tak vydrželo, spoje byly vážně kvalitní. Což poznal každý, kdo se jednoho dne podíval dovnitř. Pianko šlo docela dobře zaklapnout zpátky, takže újma se nekonala. Mimochodem, fungovalo i rozebrané...Bylo plné navařených spojů a drátků.
Gumová tlačítka vyžadovala poněkud silnější stisk, takže někdy to bylo soustředěné mačkání. Naprosto zapomeňte na jemné stisky dnešních kláves.Tohle chtělo trošku hrubé síly, takže pružné tělo celé hračky bylo vlastně docela výhodou.
Pianko hrálo stále, nemělo vypínání
Maličký syntetizátor neměl tlačítko zapnout a vypnout, takže byl připraven k použití neustále. Tedy, dokud mu nedošla baterka. Ta byla placatá a kulatá a tehdy byl docela problém takovou sehnat.
Echo Elektron dobýval dětská srdce po celém světě
Hračka nebyla známou jen u nás, ale jak vidno, tak po celém světě. Československo bylo jen jednou ze zemí, kam se dováželo. Syntetizátor Echo Electron dobýval dětská hudební srdce zejména v 80. letech a jak vidíte na obrázcích, měl různé barvy.
Nebyla snadno k sehnání a například v zahraničí se posílala na dobírku poštou, nebo si je někteří odvážlivci objednávali přímo z Číny. U nás je mívala hračkářství nebo trafiky, lidé si je také přeprodávali.
Když docházela baterka, měnily se tóny
Nebylo to nic extrémně trvanlivého. Jestli toto piánko doma najdete, nejspíš už nebude fungovat. Tóny navíc pro lidi s hudebním sluchem bývaly skutečně trápením, jak se dočteme v jednom zahraničním článku.
Začínalo to jednou notou a pomalu to sklouzávalo o půl stupně dolů, jak to bylo stále tišší a tišší. Jako nástroj to bylo hrozné.
Zdánlivě by tóny měly tvořit durovou stupnici, ale výšky tónů se od jedné noty k druhé tak strašně mění, že než se dostanete na vrchol stupnice, ve skutečnosti jste v jiné tónině, než kde jste byli dole,
popisuje Dave ve svém článku. Čeští pamětníci na pianko vzpomínají veskrze s příjemnou nostalgií. Ten cinkavý rolničkový zvuk syntetizátoru se nedal zapomenout.
To se týkalo i českých pianek. Když začala docházet baterka, tony se prodlužovaly a hvízdaly.
Chcete je?
Ta samá se už samozřejmě nevyrábí, ale pianka zůstávají oblíbenou hračkou. Prohledejte aukční a retro inzertní weby, občas se objevují i na Amazonu či eBayi. Tam najdete velmi podobné, vzácně snad i staré kousky.
Zdroje článku: anwomanchild.org, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková