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Husákovy děti ji zbožňovaly, rodiče z ní šíleli. Tuto hračku už dnes sotva seženete

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Pamatujete si na tohle minipianko se základními tóny? Děti si s ním vyhrály dlouhé hodiny. Součástí balení byl navíc i malý zpěvník, takže si každý mohl připadat jako velký umělec. Pár tónů, pár kláves. To vše na baterku.
Husákovy děti ji zbožňovaly, rodiče z ní šíleli. Tuto hračku už dnes sotva seženete

Husákovy děti ji zbožňovaly, rodiče z ní šíleli. Tuto hračku už dnes sotva seženete

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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