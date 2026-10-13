Humburger nemá co ztratit a ví to. Výhra nad Kinclem by ho přiblížila k titulu v Oktagonu

Přišel na natáčení a uviděl tři židle. Dominik Humburger počítal s klidným povídáním s promotérem Ondřejem Novotným, místo toho se posadil naproti Patriku Kinclovi a zhruba 40 minut spolu rozebírali hlavní zápas turnaje. Zpocené ruce a hádka s manažerem, který mu to prý napsal, jenže on si zprávu přečetl až zpětně. Pak se dostal k tomu, kvůli čemu ho po rozhovoru přebírá celá česká scéna: k radám od Karlose Vémoly a Machmuda Muradova.
Rady od dvou chlapů, kteří s Kinclem v kleci byli
Třicetiletý Dominik Humburger, český zápasník střední váhy do 84 kg s bilancí 12-3-0, řekl v rozhovoru pro
Sport.cz publikovaném 12. října 2026 větu, která se od té doby šíří scénou: „Kluci mi poradili, co Patrikovi nechutná.“ Víc neprozradil. Detailní taktiku podle svých slov veřejně rozebírat nebude, doložené je tedy jen to, že rady podle něj dostal.
Proč mají zrovna tihle dva váhu? Protože s Kinclem oba v kleci stáli. Karlos Vémola ho v roce 2018 porazil na body, v květnu 2023 mu to Kincl vrátil jednomyslným rozhodnutím po pěti kolech. Uzbecký bojovník Machmud Muradov zdolal Kincla 14. června 2025, také jednomyslně.
Sedmatřicetiletý Patrik Kincl, český bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 30-12-0, se s Humburgerem utká 17. října 2026 v hlavním zápase turnaje OKTAGON 95 v Karlových Varech.
Čísla, která před zápasem mluví proti němu
Z profilů obou mužů na
Sherdogu redakce MMAmag spočítala propast ve zkušenostech. Rozdíl vychází na 28 zápasů, přičemž Kinclových 43 duelů vzniká i započtením jednoho zápasu bez vyhlášeného vítěze.
Bojovník Profesionální bilance Počet profesionálních zápasů Patrik Kincl 30-12-0 (1 no contest) 43 Dominik Humburger 12-3-0 15 Rozdíl — 28
Pro Humburgera půjde o pátý zápas v OKTAGONu, v organizaci má bilanci 3-1. Tlak?
„Nejsem pod takovým tlakem,“ řekl Sport.cz. A doplnil: „Když prohraju, řeknou: Prohrál s Kinclem, bývalým šampionem, který porazil i Karlose. Když ale vyhraju, bude to obrovský boom a pro mě osobně velký krok dopředu.“
OKTAGON to rámuje jinak. Na
oficiální stránce turnaje zápas popisuje jako souboj dvojky a trojky střední váhy o pozici titulového vyzyvatele. Jedno jméno ale Humburger z cesty k pásu rovnou vyškrtl. A řekl, že by kvůli němu oželel i titul. Jméno, kvůli kterému by oželel i pás
Tím jménem je Muradov, který mu pomáhá s přípravou. Na otázku, jestli by proti němu nastoupil, Humburger odpověděl:
„Stoprocentně ne. To bych raději oželel titul, protože mám svou hrdost a dal jsem slovo nejen sám sobě, ale i Petrovi.“ Petr Kníže je jeho hlavní trenér. Podle Humburgera kvůli němu Muradov zůstal v Polsku o týden déle.
S Kinclem se přitom potkal v tréninku jedinkrát, zhruba před dvěma lety, a podle svých slov tehdy
„dostal na držku“. Co ty půjčené mapy vydrží
Humburger tvrdí, že ví, co Kinclovi nechutná. Doložitelně je z toho jedno: Muradov ho v červnu 2025 přebodoval. V
rozboru, který OKTAGON zveřejnil 16. června 2025, redakce MMAmag našla popis, podle kterého byl Muradov od začátku aktivnější a Kincl na jeho strategii nenašel odpověď. Je to rozbor organizace, ne nezávislá statistika.
Půjčená zkušenost je u takového rozdílu logická zkratka. 15 zápasů proti 43, to se nevyrovná tréninkovým kempem a žádná rada sama o sobě zápas nerozhodne.
Do ní 17. října 2026 vstoupí muž, který Kincla zná z jediného sparringu a sám říká, že tehdy dostal naloženo. Jestli dvě půjčené mapy stačí, se pozná přesně tam, kde jejich autoři skončili jednou tak a jednou onak.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek