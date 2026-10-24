Humanoidi v autofabrikách zatím prohrávají s lidmi. Robot u BMW naložil 90 tisíc dílů, vždy při stejné operaci

V americkém závodě BMW ve Spartanburgu pracoval humanoidní robot Figure 02 jedenáct měsíců. Odpracoval přes 1 250 hodin a podílel se na výrobě třiceti tisíc vozů BMW X3. Celou dobu dělal jedinou věc: vkládal plechové díly v prostředí, které bylo pro tenhle úkol připravené a hlídané. Lidé kolem něj mezitím přecházeli mezi různými úkoly a řešili odchylky, které do jeho zadání nepatřily.
Spartanburg v číslech: necelých 72 dílů za hodinu bez měřítka
Za celý pilot robot naložil 90 tisíc dílů. Při více než 1 250 hodinách provozu to vychází na necelých 72 kusů za hodinu, tedy zhruba jeden díl každých 50 sekund. Jestli je to hodně, nebo málo, z dostupných dat poznat nejde. Automobilky přímé srovnání cyklových časů člověka a humanoida téměř nezveřejňují, takže číslo z BMW dokládá hlavně výdrž stroje. O jeho tempu vedle lidí neříká nic.
Potíže začínají ve chvíli, kdy se práce mění. Stačí jiný díl, jiná poloha nebo situace, se kterou nikdo nepočítal, a humanoid zpomalí, případně se úplně zastaví. Renault, který ve svých závodech provozuje jedenáct tisíc klasických průmyslových robotů, to řekl otevřeně: lidská zručnost a rychlost rozhodování podle něj zůstávají nenahraditelné.
Z materiálů, které firmy zveřejnily, vychází humanoid konkurenceschopně v opakované a nepříliš složité práci v uspořádaném prostředí. Kde musí vnímat okolí, plánovat a reagovat na výjimky, je člověk pořád rychlejší. Otevřené zůstávají i technické otázky: chlazení stroje, výdrž baterií a bezpečnost práce vedle lidí bez ochranných bariér. Analýza McKinsey popisuje mezi úspěšným pilotem a komerčně obhajitelným nasazením ve velkém propastnou mezeru.
Haly postavené pro lidi jsou hlavní důvod, proč automobilky humanoidy chtějí
Klasický průmyslový robot, třeba svařovací rameno nebo paletizátor, funguje nejlépe tam, kde se celá linka postaví kolem něj. Většina automobilových závodů jsou ale takzvané brownfieldy, tedy haly navržené pro lidi, jejich průchody, výšky a úchopy. Přestavba takového provozu pro klasickou automatizaci často vyjde dráž než samotný stroj. Humanoid nabízí, že do prostoru postaveného pro člověka přijde a bude v něm pracovat bez stavebních úprav. Automobilky od něj čekají, že převezme ergonomicky náročné úkoly a monotónní manipulaci, pomůže s nedostatkem pracovníků a sníží náklady. Má obsadit místa, kde se klasická automatizace ekonomicky nevyplatí.
BMW po americkém pilotu chystá Figure 02 i do lipského závodu, pilotní fáze tam má začít v létě 2026. Mercedes-Benz vložil řádově desítky milionů eur do spolupráce s firmou Apptronik. V berlínském závodě zkouší jejího robota Apollo na intralogistice, tedy na přesunech materiálu uvnitř továrny. Hyundai má za sebou pilot s robotem Atlas od Boston Dynamics, který proběhl v říjnu 2025. Do provozu ho chce nasadit od roku 2028.
Nejodvážnější plán má Renault, který vstoupil kapitálově do firmy Wandercraft. Do konce roku 2026 chce mít v provozu deset humanoidů Calvin a o rok později jich má ve francouzských a španělských závodech pracovat tři sta padesát. Pětatřicetinásobný nárůst během dvanácti měsíců je mimořádně ambiciózní cíl, a to u technologie, o které sám Renault tvrdí, že lidskou zručnost nenahradí.
Cena má spadnout k 1,3 milionu korun. Podmínkou jsou levnější součástky
Největší peníze se v oboru zatím točí kolem výrobců robotů. Figure v září 2025 uzavřel investiční kolo Series C za více než miliardu dolarů. Investoři firmu při něm ocenili na 39 miliard dolarů. Apptronik, partner Mercedesu, získal 403 milionů dolarů. Návratnost nasazení na tovární lince zatím veřejně nedoložil nikdo, takže obor dnes pohání kapitál investorů, nikoli úspory automobilek.
Jeden humanoidní systém dnes podle studie NEXERY stojí mezi 2,2 a 4,9 milionu korun. Do konce dekády má zlevnit zhruba na 1,3 milionu korun, což je asi o 40 procent méně než dnešní spodní hranice. V provozech náročných na lidskou práci by se pak podle stejné studie měl zaplatit za méně než dvanáct měsíců.
Tahle návratnost stojí na zlevnění, které McKinsey podmiňuje vyzrálým dodavatelským řetězcem. Aktuátory, senzory, výpočetní technika a baterie podle něj tvoří 85 až 90 procent nákladů na jeden kus. Bez levnějších součástek proto výrazné snížení ceny nepřijde a dvanáctiměsíční návratnost zůstává předpovědí. Banka Morgan Stanley mluví o trhu s humanoidy, který by do roku 2050 mohl být potenciálně pětibilionový. Dnešní velikost trhu sama označuje za „extrémně nízkou“ a svůj odhad za scénář s velkou mírou nejistoty.
Co humanoidi přinesou zaměstnancům Škody a dalších českých automobilek
Škoda Auto pilot s kráčejícím humanoidem veřejně nepotvrdila. Firemní médium ale popisuje skupinu AI Robotics Group, která koordinuje postup automobilky v robotice. Ve Vrchlabí Škoda od roku 2018 nasazuje autonomní transportní roboty, kráčejícího humanoida ale v provozu zatím nemá.
Pro lidi v českých automobilkách je v nejbližších letech pravděpodobnější proměna práce než její ztráta. Humanoidi zatím přebírají manipulaci s díly, vychystávání, jednoduchou inspekci a ergonomicky nejhorší operace. Zároveň s nimi vznikají místa v údržbě, integraci, bezpečnosti a práci s daty. Plošné nahrazování celých směn je otázkou příští dekády a rozhodne o něm hlavně cena.
Nejbližší termíny, podle kterých se dá pokrok měřit, připadají na rok 2026. V létě má Figure 02 začít pilotní fázi v lipském závodě BMW a do konce roku chce mít Renault v provozu prvních deset humanoidů Calvin.