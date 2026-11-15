Hudební kvíz (nejen) pro pamětníky: 10 otázek o 70. letech ukáže, kdo má dobrý přehled

Dnes se vracíme do časů, kdy z rozhlasu po drátě hrály pečlivě vybrané písně a v kapelních zkušebnách se mezitím řešilo, co ještě projde a co už bude problém. Připravili jsme kvíz o hudbě za socialismu. A nebude to jen lehké poznávání refrénů z rádia.
Sedmdesátá léta byla v československé populární hudbě obdobím velkých hlasů, nezapomenutelných melodií a písní, které si lidé zpívali doma, na výletech i u táboráků. Z rádií zněl Karel Gott, Hana Zagorová, Helena Vondráčková nebo Waldemar Matuška, ale své místo na hudební scéně měly také rockové kapely a interpreti s osobitým humorem. Některé tehdejší hity známe dodnes, jiné si vybaví především ti, kteří v této době vyrůstali. Naše redakce In-Lifestyle pro vás připravila kvíz, ve kterém si můžete ověřit, jak dobře znáte hudbu, která provázela život za socialismu.
Zlatá éra Karla Gotta a dalších hvězd
Jednou z největších osobností československé populární hudby byl bezpochyby Karel Gott. Jeho popularita v sedmdesátých letech neznala hranic a úspěchy slavil nejen doma, ale také v zahraničí. Mezi jeho známé písně z této doby patří například Kávu si osladím nebo Čau, lásko. Výraznou pozici na scéně měla také Helena Vondráčková, která okouzlovala posluchače hity jako Lásko má, já stůňu. K oblíbeným zpěvačkám patřily rovněž Hana Zagorová, Eva Pilarová, Naďa Urbánková nebo Věra Špinarová.
Vedle popových hvězd si posluchači oblíbili také rockové a country interprety. Velký ohlas měla skupina Olympic, která v sedmdesátých letech přicházela s dalšími úspěšnými skladbami. Výraznou osobností rockové scény byl Jiří Schelinger, jehož Holubí dům patří k písním, které nestárnou. Své fanoušky si získala také skupina Katapult v čele s Oldřichem Říhou. Country a trampskou hudbu zase reprezentovali například Waldemar Matuška, Michal Tučný nebo Pavel Bobek. Vedle nich bavil publikum Ivan Mládek, jehož Jožin z bažin se stal jedním z nejznámějších českých hudebních žertů.
Ranní kvíz na procvičení mozku: Kdo si poradí s alespoň 8 z 10 otázek, ten může být náležitě pyšný
Druhá polovina sedmdesátých let přinesla také rostoucí oblibu diskoték a taneční hudby. Mladí lidé poslouchali zahraniční disco, ale i domácí interprety, kteří dokázali nabídnout chytlavé melodie a rytmus. Na přelomu desetiletí se stále výrazněji prosazovali Hana Zagorová, Marie Rottrová, Jiří Korn nebo později Michal David. O popularitě jednotlivých zpěváků svědčila také anketa Zlatý slavík. Karel Gott v ní v sedmdesátých letech opakovaně vítězil mezi zpěváky, zatímco Naďa Urbánková a později Hana Zagorová kralovaly ženské kategorii. V roce 1979 navíc mezi skupinami zvítězil Katapult. Hudba této dekády zkrátka nebyla jen o jednom žánru. Pproto jsme pro vás připravili deset otázek, které prověří, jestli si dokážete správně přiřadit známé hity k jejich interpretům.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Český rozhlas, Wikipedie, Wikipedie
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