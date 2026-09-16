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Huawei Watch GT 7 Pro vydrží až 18 dní bez nabíjení. Titanové pouzdro, safírové sklo a cena, která dává smysl

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Titanová slitina, safírový krystal a baterie, která při běžném nošení vydrží přes dva týdny. Huawei to balí do ceny kolem devíti a půl tisíce korun.
Chytré hodinky Huawei Watch GT 7 Pro

Chytré hodinky Huawei Watch GT 7 Pro

Zdroj: Huawei
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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