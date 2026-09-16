Huawei Watch GT 7 Pro vydrží až 18 dní bez nabíjení. Titanové pouzdro, safírové sklo a cena, která dává smysl

Huawei Watch GT 7 Pro, představené 2. září 2026 na globálním uvedení v Mnichově, kombinují materiály, které u konkurence najdete až ve výrazně dražších řadách, s výdrží baterie, na kterou Apple Watch ani Galaxy Watch nedosáhnou. Pouzdro z titanové slitiny o rozměrech 45,6 × 45,6 × 11,25 mm váží bez řemínku jen 55,5 gramu. Displej kryje safírové sklo, tedy materiál, který chrání i ciferníky řady švýcarských hodinek, a pod ním svítí 1,47palcový AMOLED panel s jasem až 3 000 nitů. Oficiální česká cena zatím chybí, ale orientační přepočet z dostupných produktových materiálů vychází na přibližně 9 500 Kč. Za srovnatelné peníze startují Galaxy Watch8 (od 9 490 Kč) a Apple Watch Series 11 (od 10 990 Kč), jenže ani jedny nenabídnou titan, safír a vícedenní výdrž najednou. Právě v tomto poměru materiálů, baterie a ceny tkví logika celé nabídky.
Kolik dní reálně vydrží
Oněch 18 dní je vlastně konzervativní odhad. Huawei na české produktové stránce uvádí až 21 dní v režimu lehkého používání a 12 dní v režimu typického používání. Rozdíl mezi oběma scénáři je přesně popsaný: lehký režim počítá s 30 minutami Bluetooth hovorů týdně, 30 minutami přehrávání hudby, trvalým měřením tepu, sledováním spánku, 90 minutami cvičení a 200 aktivacemi displeje denně. Typický režim přidává více cvičení (180 minut týdně) a obecně vyšší míru interakce s hodinkami.
Jenže marketingové číslo je jedna věc, praxe druhá. Nezávislý test francouzského serveru Frandroid při výrazně náročnějším režimu, včetně několika běžeckých tréninků s GPS záznamem o celkové délce 5 hodin a 26 minut, skončil na 8 dnech a 22 hodinách. Pořád solidní výsledek, ale daleko od 21 dní. Realistické očekávání pro aktivního uživatele, který občas sportuje s GPS, se pohybuje někde mezi 9 a 14 dny. Baterie o kapacitě 867 mAh se navíc plně nabije za 95 minut.
Titan a safír v ceně hliníku konkurence
Titanová slitina není u hodinek samozřejmost. Apple ji nabízí až u Ultra 3, Samsung u svých běžných modelů vůbec. Huawei ji přitom dává do modelu, který cenově konkuruje hliníkovým variantám obou rivalů. Praktický přínos? Vyšší odolnost proti poškrábání a korozi při nižší hmotnosti než ocel.
Safírové sklo doplňuje obraz. Tam, kde běžné hodinky používají tvrzené minerální sklo nebo Gorilla Glass, GT 7 Pro sází na materiál s tvrdostí 9 na Mohsově stupnici. Pro outdoorové aktivity a sport v terénu to znamená výrazně menší riziko škrábanců.
K tomu displej s jasem 3 000 nitů, čitelný i na přímém slunci, což ocení hlavně běžci a cyklisté. Celý balík působí jako prémiová výbava zabalená do středně prémiové ceny.
Sportovní a zdravotní funkce: evoluce, ne revoluce
GT 7 Pro nabízí přes 110 sportovních režimů, freediving do hloubky 40 metrů, databázi více než 3 000 lyžařských středisek v 59 zemích a přes 17 000 golfových hřišť. Huawei také tvrdí, že sledování trasy je u vysokorychlostních zimních sportů o 20 % přesnější než u předchůdce GT 6 Pro.
GPS systém AI-XDR obstál v nezávislém testu dobře: na šesti bězích o celkové délce 63,6 km se od referenčního Garmin Fenix 8 lišil jen o −0,77 %. Na atletické dráze ale Garmin vykazoval mírně lepší opakovatelnost. Pro hobby sportovce je přesnost více než dostačující, pro profesionální trénink zatím bez prokázané převahy nad Garminem.
Ze zdravotních funkcí jsou k dispozici kontinuální měření tepu, HRV a EKG. Hodinky fungují s Androidem i iPhonem přes aplikaci Huawei Health, což je výhoda oproti Apple Watch (jen iPhone) i Galaxy Watch8 (Android 12+).
Kde Huawei prohrává, a komu to nevadí
Slabiny jsou jasné. Žádná eSIM, žádné 4G. Ekosystém aplikací je oproti watchOS a Wear OS výrazně užší. Platby řeší prostředník, služba Curve Pay, která funguje i v Česku s většinou karet Visa a Mastercard, ale vyžaduje instalaci další aplikace, registraci a nastavení 6místného PINu. Není to tak hladké jako Apple Pay dvojklikem.
Pro koho to tedy je? Pro lidi, kteří:
- chtějí prémiové materiály bez prémiové ceny,
- odmítají nabíjet hodinky každý den nebo obden,
- používají hodinky hlavně na sport, zdraví a notifikace,
- nepotřebují na zápěstí „malý telefon“ s desítkami aplikací.
Český e-shop Huawei má stránku GT 7 Pro už aktivní, ale zatím bez ceny, nabízí pouze tlačítko „Upozorni mě“. Při orientačním přepočtu z dostupných produktových materiálů kurzem ČNB vychází standardní cena na zhruba 9 557 Kč, v úvodní promo akci pak přibližně 8 432 Kč.
Huawei Watch GT 7 Pro nejsou hodinky pro každého. Jsou pro ty, kdo chtějí nabíjet jednou za týden nebo dva, nosit na zápěstí titan a safír a nepotřebují k tomu platit přes deset tisíc. V tomhle úzkém, ale reálném segmentu jim dnes nemá co konkurovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík