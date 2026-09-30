Huawei dosáhl něčeho, co se dosud zdálo nemožné. I bez Googlu navzdory sankcím prodal 7,6 milionu telefonů

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Huawei dosáhl něčeho, co se dosud zdálo nemožné. I bez Googlu navzdory sankcím prodal 7,6 milionu telefonůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Řada Mate 80 se od listopadu 2025 prodala v 7,6 milionu kusů, a to prakticky výhradně na čínském trhu, bez jediné služby Googlu a pod tlakem amerických sankcí.
Android telefon Huawei Mate X6
Zdroj: Huawei
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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