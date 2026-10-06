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Hrstka vzácných neuronů pomáhá mozku usnout. Vědci u myší sledovali, jak sladí vzdálené oblasti mozku

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Usínání působí jako pozvolné vypínání, v mozku však probíhá pečlivě organizovaná změna aktivity. Nová studie u myší ukazuje, že k ní může přispívat i velmi vzácný typ buněk v mozkové kůře. Jejich význam spočívá také v neobvykle dlouhých spojeních, která dosahují do vzdálených oblastí.
Hrstka vzácných neuronů pomáhá mozku usnout. Vědci u myší sledovali, jak sladí vzdálené oblasti mozku

Hrstka vzácných neuronů pomáhá mozku usnout. Vědci u myší sledovali, jak sladí vzdálené oblasti mozku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:15

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