Hrstka vzácných neuronů pomáhá mozku usnout. Vědci u myší sledovali, jak sladí vzdálené oblasti mozku

Usnutí vyžaduje změnu společného rytmu
Člověk může při usínání vnímat hlavně to, že se mu zavírají oči a přestává sledovat okolí. Mozek ale v této době neztrácí veškerou aktivitu. Mění se způsob, jakým jeho buňky pracují a jak spolu jednotlivé oblasti komunikují.
Při hlubším spánku bez rychlých pohybů očí, tedy při non-REM spánku, se v kůře objevují výrazné pomalé rytmy. Velké skupiny neuronů střídají období vyšší a nižší aktivity. Přechod do takového stavu proto potřebuje víc než prosté ztišení smyslových podnětů: vzdálené sítě se musí do určité míry sladit.
Studie publikovaná v Nature se zaměřila na buňky, které mohou k tomuto sladění aktivně přispívat. Výsledky pocházejí z experimentů na myších a rozšiřují pohled na úlohu samotné mozkové kůry.
Řídicí centra nejsou jedinou součástí příběhu
Důležitou roli ve střídání bdění a spánku mají dlouhodobě známé systémy v hlubších částech mozku. Ovlivňují úroveň bdělosti a komunikují s rozsáhlými oblastmi nervové soustavy. Jejich význam nová práce neruší.
Otázkou však je, jakou část přechodu dokážou organizovat obvody přímo v kůře. Ta se podílí na vnímání, paměti a dalších složitých funkcích, ale zároveň obsahuje mnoho různých buněčných typů. Některé z nich mohou pomáhat vytvářet stav, v němž celá síť začne pracovat jinak.
Výzkumníci se soustředili na mimořádně vzácné inhibiční neurony označované Sst-Chodl. Název vychází z molekulárních znaků, podle nichž lze tyto buňky rozpoznat. Přestože jich je málo, jejich uspořádání umožňuje působit na větší vzdálenost než u mnoha jiných korových inhibičních buněk.
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Malý počet buněk může mít dlouhý dosah
Inhibiční neuron obvykle snižuje pravděpodobnost, že jeho cílové buňky vyšlou vlastní signál. Neznamená to, že jednoduše „vypíná mozek“. Tlumení je důležitou součástí organizace nervové aktivity a může ovlivňovat také její načasování.
Mnohé takové neurony působí hlavně v blízkém okolí. Sst-Chodl buňky však mají dlouhé axony, tedy výběžky předávající signál, které propojují vzdálenější korové oblasti. Díky tomu mohou koordinovat dění přes prostor, na nějž místní obvod sám nestačí.
Vědci sledovali, že při vysoké bdělosti byly tyto buňky převážně tiché. Aktivnější se stávaly ve stavech nižšího vzrušení a během pomalého spánku. Samotné pozorování ale ještě neřeší, zda neurony spánek podporují, nebo pouze reagují na změnu, kterou řídí něco jiného.
Rozhodující bylo buňky cíleně aktivovat
Tým proto jejich činnost experimentálně zvýšil pomocí postupů umožňujících ovládat vybraný typ neuronů. U myší potom sledoval elektrickou aktivitu mozku i chování. Aktivace podporovala pomalejší a více synchronizovanou činnost kůry a zvířata snáze přecházela do spánku.
Zvýšilo se také množství času stráveného spánkem. Účinek se projevil i během tmavé části dne, kdy bývají myši normálně aktivní. Nešlo tedy pouze o zachycení buněk, které se náhodou probouzejí k činnosti ve chvíli, kdy už zvíře usíná.
Takový zásah poskytuje silnější důkaz o jejich funkci než pouhá souvislost mezi aktivitou buněk a spánkem. Stále ale neznamená, že jde o jediný nezbytný „spínač“. Schopnost experimentálně podpořit určitý stav není totéž jako úplné vysvětlení všech cest, kterými tento stav přirozeně vzniká.
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Od myší k lidské nespavosti vede dlouhá cesta
Podobný buněčný typ je evolučně zachovaný i u dalších živočichů včetně člověka. To dává smysl dalšímu výzkumu, ale samo o sobě nepotvrzuje totožnou funkci v lidském spánku. Jiný rozsah mozku, uspořádání sítí i možnosti měření vyžadují vlastní důkazy.
Studie také nepředstavuje hotovou léčbu nespavosti. Experimentální aktivace geneticky vybraných buněk u myši není postup, který by bylo možné jednoduše převést do běžné medicíny. Nejprve je třeba porozumět tomu, jak buňky fungují přirozeně a jak se zapojují do ostatních spánkových systémů.
Jedna z dalších otázek se týká spánkového tlaku, tedy potřeby spát, která roste s délkou bdění. Autoři chtějí zjistit, zda tyto neurony pomáhají tuto potřebu rozpoznat nebo převést do změny činnosti kůry. Zatím jde o hypotézu. Právě její testování může ukázat, jak se z mnoha hodin bdělého života stane okamžik, kdy rozsáhlá nervová síť konečně přejde do spánku.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Neocortical long-range inhibition promotes cortical synchrony and sleep, DOI 10.1038/s41586-026-10876-y [2], Icahn School of Medicine at Mount Sinai – Researchers Discover Rare Cortical Neurons That Can Help Put the Brain to Sleep [3], SRI – Can 0.2% of your brain control how you sleep? [4] img ai generated