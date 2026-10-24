Hrst prachu za radiátorem i chlupy na pohovce zmizí za minutu. Stačí k tomu starý hřeben, který byste jinak vyhodili

Mezi žebry topení visí šedý chuchvalec, na sedáku se lesknou kočičí chlupy a vysavač už je zase zamčený ve skříni. Řešení přitom často leží v koupelnové zásuvce. Starý hřeben s hustými zuby funguje jako miniaturní hrábě. Proklouzne do spáry, zachytí nečistotu a vytáhne ji ven. Na drobné úklidové resty, tedy jeden sedák, jeden pruh mřížky nebo viditelné smotky prachu mezi lamelami, opravdu stačí chvilka. Celý fígl stojí na přesnosti, hrubá síla tu nehraje roli.
Proč hřeben vyhrabe prach a chlupy lépe než hadřík
Hadřík klouže po povrchu. Volný prach posbírá spolehlivě, zvlášť když je vlhký, jenže přes vlasy a chlupy zaklesnuté ve vazbě látky nebo v drážce mezi lamelami jen přejede. Zuby hřebenu se chovají jako řada drobných háčků. Vniknou mezi vlákna, nečistotu oddělí od podkladu a shrnou ji do chomáčku, který už pak snadno seberete.
U textilií hraje roli i statická elektřina. Výzkum z Boise State University popsal, že tření mezi látkami vytváří elektrostatický náboj, syntetická vlákna se nabíjejí výrazněji a nabitý materiál pak přitahuje prach. Proto chlupy na umělém potahu drží tak úporně.
Hřeben tedy berte jako uvolňovač. Nečistotu nadzvedne a vysavač nebo vlhká utěrka ji dorazí. Tahle dvojice dává smysl i zdravotně: americká agentura EPA připomíná, že domácí prach tvoří pyl, plísně, zvířecí lupy, roztoči, odumřelá kůže i vlasy a že nešetrný úklid ho snadno znovu rozvíří.
Radiátor bez prachu: postup, který nezvíří celý obývák
Prach na topení nevadí jen kvůli vzhledu. Výrobce Stelrad uvádí, že usazené částice zhoršují předávání tepla. Než se tedy pustíte do hrabání, připravte si pracoviště:
- Vypněte topení a nechte těleso vychladnout.
- Podložte radiátor starým ručníkem nebo novinami.
- Vysajte nejdřív dostupný prach shora, zespodu i kolem tělesa.
- Nasaďte hřeben. Na chomáčky stačí suchý, na jemný prach ho obalte lehce navlhčeným mikrovláknem nebo tenkou utěrkou.
- Zasouvejte ho shora, z boku i zespodu, druhou rukou přidržujte pod místem štěrbinovou hubici.
- Dočistěte povrch vlhkým hadříkem a nechte oschnout.
Postup vychází z rad, které Stelrad shrnul v návodu Jak vyčistit radiátor. Výrobce v něm doporučuje pracovat kartáčem či úzkou hubicí z více úhlů a vysát i to, co propadne pod těleso. Hřeben zde zastoupí úzký kartáček.
V českých panelácích převládají deskové radiátory typů 21, 22 nebo 33 s vnitřními konvekčními plechy, kde se prach usazuje hluboko. Hřeben si nejlépe poradí s bočními mezerami, horní mřížkou a viditelným žebrováním, u starších článkových těles pak s mezerami mezi články. Na zadní zákoutí doporučujeme dlouhý ohebný kartáč nebo štěrbinovou hubici. Lak šetřete: český výrobce Korado radí čistit povrch jen ve vodě rozpustnými prostředky bez abrazivních částic a organických rozpouštědel.
Chlupy z pohovky za minutu: krátké tahy, žádný tlak
Na sedáku veďte hřeben krátkými tahy jedním směrem a netlačte. Chlupy se srolují do ruliček, které posbíráte rukou, vysavačem nebo lepicím válečkem. Jeden polštář tak máte hotový za pár desítek vteřin, u chlupů zapíchnutých hlouběji do vazby přidejte další průchod.
Veterinární síť VCA mezi osvědčené mechanické metody řadí vlhkou gumovou rukavici, houbičku, gumovou stěrku i lepicí pásku. Hřeben do téhle rodiny zapadá přirozeně a navíc nespotřebovává náplně jako váleček.
Před prvním pokusem si ale přečtěte štítek čalounění. Podle Rug Doctor by Bissell snese čalounění s kódem W a W/S čištění vodou, u kódů S a X se řiďte pokyny výrobce. Test proveďte na spodní či zadní straně polštáře: jeden lehký tah, pak kontrola vytažených vláken, oděrek a změny barvy. Vlhké místo nechte úplně zaschnout.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková