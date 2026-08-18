Hrst popela a rašeliny do kadibudky jednou týdně a zápach zmizí natrvalo. Chemii na to opravdu nepotřebujete

Ti, kteří na své zahradě nebo letní chatě používají stále ještě velmi oblíbený suchý záchod, mnohdy trpí nepříjemným zápachem, který dokáže být pro okolí značně obtěžující. Ne vždy je však tuto potíž třeba řešit chemií. Místo toho se můžete spolehnout i na osvědčené přírodní prostředky.
Popel a rašelina zápach odstraní
Ano, opravdu stačí vzít tyto dvě zdánlivě obyčejné složky a zápach ze suché toalety bude minulostí. A jak na to? Jednoduše jednou za 7 dní nasypte do záchodového otvoru lopatku neutralizované rašeliny a stejné množství popela. A proč to funguje?
Popel a rašelina totiž působí jako přírodní deodoranty a pomáhají neutralizovat nepříjemné pachy, které mohou vznikat z lidského odpadu. Vysypání vnitřku záchodu směsí popela a rašeliny jednou týdně účinně eliminuje zápach a vytváří příjemnější prostředí. Kompostovací toaleta si žádá víc
Pokud jste však na své zahradě vyměnili obyčejnou kadibudku za kompostovací model, pak vám jen popel a rašelina stačit nebude. Tito pomocníci jsou totiž na údržbu poměrně specifičtí. Kompostovací toaleta, známá také jako suchá toaleta nebo separační toaleta, je zařízení, které umožňuje lidskému odpadu
rozkládat se pomocí přírodního rozkladu a přeměňovat se na kompost. Tato alternativa tradičního splachovacího záchodu je ekologicky šetrná a udržitelná. Princip kompostovací toalety spočívá v oddělení moči a pevného odpadu.
Toaleta je obvykle vybavena systémem oddělování, který umožňuje zachytit moč a přivádět ji do jiného místa pro její zpracování (například do odvodňovacího pole nebo systému pro zpracování moči). Pevný
odpad, který obsahuje fekálie a toaletní papír, se shromažďuje ve speciálním nádobě pod toaletní sedačkou. Aby se urychlil rozklad odpadu a zabránilo se zápachu, obsahují kompostovací toalety obvykle materiály jako piliny, rašelinu nebo speciální kompostovací směsi, které absorbují vlhkost a pomáhají při procesu rozkladu. Ale pomůže jim i rašelina a popel. Zdroj fotografie: Depositphotos Přidejte i užitečné bakterie
Kromě něj je však třeba každý měsíc použít speciální kompostovací bakterie (ty urychlují rozklad odpadu, snižují zápach a zajišťují správné kompostování obsahu) – ty stačí do toalety jednoduše vhodit (
pro jistotu si však vždy přečtěte návod k použití, který na sobě tyto přípravky mají). Bakterie a další dodané mikroorganismy přirozeně rozkládají organický materiál, čímž vytvářejí kompost. Kompostovací toalety jsou často využívány v oblastech, kde není přístup k vodovodnímu systému nebo kde je důležité minimalizovat spotřebu vody.
Jsou populární zejména v odlehlých chatách, kempingových areálech, ekologických domech a ekofarmách. Myslete také na to, že proces kompostování vyžaduje rovnováhu materiálů bohatých na uhlík (např. rašelina) a dusík (např. lidský odpad).
Přídavek popela pomáhá tuto rovnováhu udržovat a dále napomáhá regulaci zápachu. Kompost z kompostovacích toalet lze využít jako hnojivo pro rostliny, takže vaši zahradu navíc ještě zcela zdarma vyživí. A jestliže se potřebujete zbavit například krtka, použijte domácí past, odežene ho totiž pach rybiny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři