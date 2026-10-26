Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hrozná zpráva pro české vdovy. Od ledna 2027 jim stát k důchodu přidá jen 10 Kč a většina to neví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lednová valorizace je pro seniory jednou z mála finančních jistot v roce. […]
Hrozná zpráva pro české vdovy. Od ledna 2027 jim stát k důchodu přidá jen 10 Kč a většina to neví

Hrozná zpráva pro české vdovy. Od ledna 2027 jim stát k důchodu přidá jen 10 Kč a většina to neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:28

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim přispěje až 250 000 Kč na opravu domu a většina o tom neví
Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim přispěje až 250 000 Kč na opravu domu a většina o tom neví
Instalatér radí: pár kapek tohohle do záchodové nádržky prozradí skrytý únik. Stojí vás až 48 000 Kč ročně
Instalatér radí: pár kapek tohohle do záchodové nádržky prozradí skrytý únik. Stojí vás až 48 000 Kč ročně

Stačí odklopit víko splachovací nádržky, kápnout do vody trochu barviva a chvíli […]

Rohové sedačky z obýváků mizí. Designéři je mění za 1 typ sezení, se kterým pokoj vypadá 2x větší
Rohové sedačky z obýváků mizí. Designéři je mění za 1 typ sezení, se kterým pokoj vypadá 2x větší

Velká sedačka do L, která obsadí celý roh a usadí celou rodinu, […]

Jezdíte MHD každý den? Od 1. ledna 2027 se pro seniory mění věk, od kterého nemusí platit jízdenku
Jezdíte MHD každý den? Od 1. ledna 2027 se pro seniory mění věk, od kterého nemusí platit jízdenku

Na Zlínsku dnes může starší člověk zažít zvláštní situaci. Do města dojede […]

Češi vyhazují z koupelny tuhle věc. Ušetří tím za vodu i 4 800 Kč ročně a senioři se přestanou bát pádu
Češi vyhazují z koupelny tuhle věc. Ušetří tím za vodu i 4 800 Kč ročně a senioři se přestanou bát pádu

Kdo plánuje rekonstrukci koupelny, dřív nebo později narazí na otázku, jestli si […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.