Hrozná zpráva pro české důchodce. Porostou nejméně za posledních 10 let a lidem zbydou jen oči pro pláč

Miliony seniorů čekají na to, o kolik si od nového roku přilepší. Odpověď, kterou teď dostávají, ale u většiny z nich velké nadšení nevzbudí. Lednová valorizace penzí dopadne nejhůř za celou dekádu a řada domácností důchodců si od ní slibovala podstatně víc.
Přidání, ze kterého radost nekouká
Od ledna 2027 si o 300 korun měsíčně polepší lidé se starobním, invalidním i pozůstalostním důchodem. Jde o nejslabší valorizaci za posledních deset let. Že to není žádná sláva, je vidět i ze srovnání s letoškem. Na začátku roku 2026 přidal stát seniorům v průměru zhruba 668 korun, tedy víc než dvojnásobek.
Přidání přitom dostanou v podstatě všichni ve stejné výši, ať pobírají penzi malou, nebo nadprůměrnou.
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Výši valorizace určuje vzorec zakotvený v zákoně. Vychází hlavně ze dvou věcí: z toho, jak zdražuje život samotným důchodcům, a z části růstu reálných mezd.
Samotné zdražování, kterému se odborně říká důchodcovská inflace, dosáhlo za uplynulý rok jen 0,7 procenta. Vývoj mezd se přitom letos do výsledné částky nepromítne vůbec. Zákon totiž nejdřív žádá srovnat pokles reálných mezd z inflačních let, a teprve potom se jejich pozdější růst začne do valorizace znovu započítávat. Když se obě složky sečtou, vyjde přidání mimořádně nízké.
Zvedne se jen pevná část penze
Aby bylo jasné, proč dostanou skoro všichni stejnou částku, je dobré vědět, z čeho se penze skládá. Tvoří ji dva díly. Základní výměra náleží všem ve stejné výši, procentní část se počítá individuálně podle odpracované doby a dřívějších příjmů.
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Zvedne se jen ta základní výměra, která letos činí 4900 korun a nově má být 5200. Zásluhová část zůstane beze změny. Právě proto připadne celé zvýšení na pevný díl a senioři dostanou napříč všemi výšemi penzí prakticky stejných 300 korun.
Nejnižší penze si polepší o kousek víc
Malá výjimka platí pro ty s úplně nejnižšími důchody. Zákon totiž hlídá, aby nejnižší penze dosáhla alespoň pětiny průměrné mzdy. Díky tomu si tito senioři polepší o něco víc než o základních 300 korun. A protože roste jen pevná část důchodu, v procentech na tom nejlépe vydělají právě lidé s nízkými penzemi.
Zákonná spodní hranice u nejnižších penzí znamená, že tito senioři mají dostat o něco víc než plošných 300 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Poslední slovo padne až na podzim
Zatím jde o návrh. Připravované nařízení vlády je v připomínkovém řízení a kabinet ho musí schválit do konce září 2026, tedy krátce před podzimními komunálními a senátními volbami.
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Ministr práce Aleš Juchelka přitom sám přiznává, že 300 korun je málo. Zákon dává vládě možnost sáhnout hlouběji do kasy a zvednout průměrný důchod až o 2,7 procenta, což by znamenalo přidání kolem 590 až 600 korun. Ministryně financí Alena Schillerová je ale opatrná a chce nejdřív posoudit dopady na napjatý státní rozpočet. Kabinet zvažuje i to, že by senioři místo štědřejší valorizace dostali jednorázový příspěvek. Definitivní částku se čeští důchodci dozvědí během září.
Zdroje: https://www.penize.cz/starobni-duchod/482517-zvyseni-duchodu-2027-valorizace-a-zmeny-pro-vek-i-vychovne, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-na-rok-2027-rust-duchodu-o-300-kc-600-kc-ci-jednorazovy-prispevek/, https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDX6AEXUS/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/navrh-narizeni-vlady-vsechny-duchody-by-mely-od-ledna-rust-o-300-kc/2863943, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-duchody-maji-rust-nejmene-za-poslednich-10-let-od-ledna-se-zvysi-o-300-korun-313655