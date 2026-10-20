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Hromada bankovek rozházená u bankomatu a odložená peněženka. Tohle byl bizarní případ

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Hromada bankovek rozházená na zemi před bankomatem v pobočce České spořitelny překvapila přivolanou hlídku plzeňské městské policie. V místnosti pro bankomaty našli strážníci ještě peněženku s doklady totožnosti a platebními kartami. Na místě tak začali rozplétat naprosto bizarní případ.
Hromada bankovek rozházená u bankomatu a odložená peněženka. Tohle byl bizarní případ

Hromada bankovek rozházená u bankomatu a odložená peněženka. Tohle byl bizarní případ

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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