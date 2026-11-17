Psal se rok 1994, když archeologové v mexickém Palenque odvalili poslední kameny, které zatarasily vstup do komory v Chrámu XIII. Za nimi stál monolitický vápencový sarkofág. Po zvednutí víka uviděli kostru, pohřební masku a hromadu ozdob, všechno pokryté šarlatovým práškem. Laboratoř později určila, že jde o cinabarit, česky rumělku. Pro Maye představoval posvátnou barvu, kterou si mohla dovolit jen elita. Chemik v něm vidí sloučeninu rtuti, kterou nikdo nemá roznášet po rukou ani vdechovat. Rudá hrobka tak dodnes stojí na pomezí rituálu a toxikologie.
Šarlatový prach pod víkem: jak se otevíral sarkofág v Chrámu XIII
Výzkum vedl archeolog Arnoldo González Cruz. Jeho tým nejprve narazil na zapečetěnou centrální komoru, do níž prorazil malý kontrolní otvor. Teprve když si badatelé ověřili, co je uvnitř, odstranili blokující kameny a vstoupili. Místnost sousedí s Chrámem nápisů, kde odpočívá nejslavnější vládce města K’inich Janaab Pakal I.
Obsah sarkofágu brzy začal připomínat inventář královské klenotnice. Obličej zemřelé zakrývala maska z malachitu s očima z obsidiánu a jadeitu. Hlavu zdobila čelenka ze zeleného kamene a mušlí, na hrudi ležel víceřadý náhrdelník z barevných kamenů. Nechyběly jadeitové ozdoby, mušle rodu Spondylus s drobnou vápencovou figurkou ani keramika. Maska je podle katalogu newyorského Metropolitního muzea datována do roku 672.
V komoře nespočívala královna sama. Archeologové u ní objevili ostatky chlapce ve věku zhruba 11 až 12 let a ženy kolem třicítky. Obě těla nesla stopy násilné smrti a odborníci je vykládají jako oběti, které měly vládkyni doprovázet do podsvětí. Sarkofág navíc opatřili otvorem označovaným jako psychodukt. Podle odborného výkladu sloužil ke spojení zemřelé se světem živých, případně jako cesta duše dolů do podsvětí.
Záhada jménem Tz’akbu Ajaw
Přezdívka Červená královna vznikla z prosté nouze. Hrobka neobsahuje jediný nápis, který by vládkyni jednoznačně pojmenoval. Nejčastěji ji badatelé ztotožňují s Ix Tz’akbu Ajaw, Pakalovou manželkou, a stejnou identifikaci uvádí i Metropolitní muzeum.
Hypotéza stojí na skládance nepřímých indicií. Hrob leží hned vedle Pakalova, datace odpovídá jeho éře a výbava prozrazuje nejvyšší aristokracii. Rozbor zubů ukázal, že žena pocházela z okolí, a s Pakalem ji nepojilo pokrevní příbuzenství, což u manželky dává smysl. Rekonstrukce obličeje se navíc dobře shoduje s maskou. Definitivní tečku by podle National Geographic mohl udělat až rozbor DNA porovnaný s ostatky jejích synů. Jejich hrobky však zatím nikdo nenašel v podobě, která by testování umožnila.
Kdo by se chtěl na místo podívat osobně, najde archeologickou zónu Palenque v mexickém státě Chiapas. Oficiální stránka mexického institutu INAH uvádí provoz denně od 8 do 17 hodin s posledním vstupem v 16 hodin. Vstupenka pro cizince vyjde zhruba na 260 Kč a k ní se platí poplatek správě chráněného území ve výši přibližně 270 Kč. Chrám XIII se běžně nazývá Chrámem Červené královny. Zda je přístupná i samotná pohřební komora, je třeba si před cestou ověřit u správy areálu, protože originální výbava dnes patří do péče muzejních institucí.
Rudá jako krev a vycházející slunce
Mayové měli k dispozici i levnější červeň. Hematit a běžné červené hlinky se daly sehnat poměrně snadno. Cinabarit museli dovážet z vybraných ložisek, a proto v nížinné mayské oblasti fungoval jako zřetelný znak výsadního postavení. Studie Quintany a kolegů v časopise Archaeometry z roku 2014 ho spojuje především s elitními pohřebními obřady. Vzorek z kostry Červené královny přitom vyšel ze srovnání jako mimořádně čistý.
Proč zrovna rudá? Výklady se točí kolem krve, života a slunce, které každé ráno vystupuje z podsvětí. National Geographic zmiňuje symboliku východu slunce a znovuzrození. Barva na těle mrtvé tak mohla vyjadřovat naději, že vládkyně projde temnotou a vrátí se k novému životu.
Samotný minerál působí na první pohled výjimečně. Má sytě červený odstín, diamantový lesk a hustotu kolem 8,09 gramu na centimetr krychlový. Litr rumělky by vážil přes osm kilogramů. Mayové nemohli tušit, že klíčovou složkou té krásy je rtuť. Pro ně šlo o posvátnou substanci.
Sulfid rtuťnatý na prstech: odkud hrozí otrava
Rumělka má vzorec HgS. Ve srovnání s methylrtutí nebo s parami kovové rtuti se rozpouští velmi špatně, a tělo z ní proto při požití přijme jen malé množství. Toxikologický přehled publikovaný v databázi amerických Národních institutů zdraví právě na tomto základě odlišuje cinabarit od běžnějších sloučenin rtuti.
Rizikem přesto zůstává. Bezpečnostní list americké agentury NOAA varuje před kontaktem s pevnou látkou i s jejím prachem, který dráždí kůži a oči. Kdo sáhne do jemného prášku, odnáší ho na prstech. Odtud stačí málo: promnout si oči, sáhnout si na rty nebo sníst svačinu bez umytí rukou. Ještě zrádnější je prach zvířený při čištění předmětů, který se snadno vdechne. A opakovaná práce s kontaminovanými povrchy dávky postupně sčítá.
Pokud se sloučeniny rtuti do organismu dostanou, mohou podle Světové zdravotnické organizace poškodit nervovou soustavu, ledviny, kůži, oči, trávení i imunitu. Mezi příznaky patří třes, nespavost a výpadky paměti. Přidat se mohou bolesti hlavy, svalové potíže a zhoršené myšlení či koordinace pohybů.
Muzejní praxe na tato rizika reaguje přísným režimem. Toxické minerály se uchovávají izolovaně v polyesterových nebo akrylátových obalech a nesou výstražné označení. Konzervátoři pracují v nitrilových rukavicích, které umějí svléknout tak, aby se jich holou kůží nedotkli. Nosí laboratorní pláště a v blízkosti artefaktů nejedí ani nepijí. Povrchy čistí za mokra, aby se prach nezvedal, a podle situace přidávají digestoř, lepší větrání nebo respirátor s filtrem. Při přesunech sbírek s obsahem rtuti se navíc plánuje trasa, používají se nepropustné kontejnery a po ruce musí být souprava pro případ rozsypání.
Rumělku najdeme i v českých sbírkách. Atlas minerálů Masarykovy univerzity jmenuje tuzemská naleziště Dědova hora u Komárova, Krušná hora u Hudlic a Horní Luby. Ve vitríně, kde ji nikdo nemůže vzít do ruky a nic se z ní nepráší, je bezpečná. Problém vzniká až v okamžiku, kdy se s ní pracuje.
Stejné úvahy se týkají i lidí, kteří ji v 7. století nanášeli. Odborná studie uvádí, že těla Pakala i Červené královny pokryly silné vrstvy pigmentu ještě předtím, než pohřební monolity uzavřeli. Rumělku tedy někdo musel rozmělnit, nasypat a rozetřít. Dá se předpokládat, že tihle pracovníci dýchali rtuťnatý prach i nosili barvu na rukou, a to bez jakékoli představy o riziku.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková