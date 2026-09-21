Hrobka průmyslníka Dittricha v Krásné Lípě trpí vlhkostí, ohrožena je vzácná zlatá mozaika

Hrobka průmyslníka Augusta Dittricha v Krásné Lípě na Děčínsku se potýká s přetrvávající vlhkostí, která ohrožuje dochované části mozaikové výzdoby v suterénu stavby. Na kontrolním dni se na nutnosti odvodnění a odvlhčení shodli památkáři, projektanti i další odborníci. Starosta Jan Kolář ze Sdružení 2022 to potvrdil České tiskové kanceláři.
Město v současné době opravuje průčelí hrobky. Restaurátoři odsolují pískovcové kameny poškozené dlouhodobým zatékáním pomocí speciálních obkladů, které pomáhají soli odstraňovat. Na jaře práce pokračují, odborníci pak doplní poškozené části kamene. Jak Kolář shrnul, tím bude průčelní stěna zrekonstruována. Přes zimu mají být k restaurování odvezeny také kované dveře.
Zásadní otázkou zůstává osud mozaiky pokrývající plochu zhruba 200 čtverečních metrů. Mozaikářka Magdaléna Kracík Štorkánová, která se na průzkumu výzdoby podílí, doporučuje nesnímat celou mozaiku. Části, které stále drží, by ponechala na místě. K transferu navrhuje čtyři figurální motivy andělů smrti, označované za nejcitlivější část výzdoby. Průzkum přitom odhalil zhruba 30 odstínů zlaté mozaiky. Jak Štorkánová upozornila, samotná skleněná kostička stojí kolem dvou eur, a při ploše 200 čtverečních metrů pokryté takřka výhradně zlatem je už jen materiál mimořádně nákladnou záležitostí. Problémem není odolnost zlata samotného, ale opadávání kostiček a to, že je lidé v minulosti odnesli.
Souběžně vzniká projektová dokumentace celkové obnovy hrobky, která má stanovit postup prací i celkové náklady. Hotová by měla být do konce roku. Na přípravě spolupracuje hlavní projektant, památkáři a architekt Petr Všetečka přizvaný k řešení budoucí prezentace prostor.
Celková obnova mauzolea vyjde podle Koláře na několik desítek milionů korun. Samotná čelní stěna přijde přibližně na tři miliony, návrhy mozaik byly oceněny na devět milionů, přičemž s ohledem na několikaleté práce cena dále poroste. Město zatím nemá prostředky na celkovou rekonstrukci zajištěné a spoléhá především na dotační zdroje, mezi dosavadními hlavními donátory figuruje Ústecký kraj a evropské fondy z Integrovaného regionálního operačního programu.
Kolář by si přál, aby bylo mauzoleum obnoveno v horizontu deseti až patnácti let, sám ale přiznává, že jde o velmi optimistický odhad. Berlínský architekt Julius Carl Raschdorff navrhl hrobku v roce 1886, ministerstvo kultury ji vyhlásilo kulturní památkou v roce 2006.
Zdroj: autorský text / ČTK