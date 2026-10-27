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Hrníčky za sklem u babičky nebyly rozmar. Uzavřená vitrína držela stálou vlhkost a chránila dekor, který běžné mytí ničí

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Prosklená vitrína v obýváku chránila sváteční porcelán před prachem, dotyky i prudkými změnami vzduchu. Muzejní konzervátoři dnes radí v podstatě totéž.
Hrníčky za sklem u babičky nebyly rozmar. Uzavřená vitrína držela stálou vlhkost a chránila dekor, který běžné mytí ničí

Hrníčky za sklem u babičky nebyly rozmar. Uzavřená vitrína držela stálou vlhkost a chránila dekor, který běžné mytí ničí

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:00

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