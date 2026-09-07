Hrníčkový kefírový dort bez vážení a mixování – čoko poleva a krém ze 3 surovin, na který se mě ptají všichni. Jednoduchý a božský

Využití zakysaných mléčných výrobků, jako je kefír či podmáslí, má v pečení dlouhou tradici především v americké a východoevropské kulinářské kultuře. Kyselost kefíru totiž dokonale reaguje s jedlou sodou, díky čemuž je kakaový korpus po upečení neuvěřitelně nadýchaný, tmavý a zůstává dlouho šťavnatý bez jakéhokoliv vysušování. Kombinace kakaového těsta, zkaramelizovaného salka a chrumkavých arašídů pak neodmyslitelně připomíná chuťový profil celosvětově milovaných tyčinek Snickers, což z tohoto hrníčkového moučníku dělá absolutní hit pro každou slavnostní příležitost.
Největším trumfem tohoto receptu je jeho geniální jednoduchost spojená s dokonalou souhrou textur. Krém ze zakysané smetany a zkaramelizovaného mléka je lehký, jemně navinulý a báječně vyvažuje sladkost čokoládové polevy. Křupavé arašídy dodají každému kousnutí neodolatelný oříškový akzent, zatímco lesklá čokoládová krusta na povrchu dodává celému dezertu punc opravdového luxusu. Je to zkrátka dort, po kterém se na oslavě či víkendové kávě zapráší do posledního drobku.
S receptem si navíc můžete hravě experimentovat. Místo klasických arašídů lze použít opražené lískové oříšky, plátky mandlí nebo drcené pekanové ořechy. Pokud chcete krém ještě o něco nadýchanější, můžete do zkaramelizované smetany zlehka všlehat trochu ušlehané šlehačky nebo jemného tvarohu. A pro milovníky pikantnějších tónů se do čokoládové polevy báječně hodí přisypat špetka mořské soli, která sladký karamel a čokoládu vytáhne na úplně novou úroveň.
Vejce vyšlehejte se solí a cukrem do světlé pěny. Postupně přidejte kefír, olej, a jakmile se ingredience propojí, také mouku s jedlou sodou a kakaem.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto vlijte do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30–35 minut.
Poznámka: Zda je korpus hotový, ověřte pomocí špejle.
Korpus nechte vychladnout a pak ho horizontálně rozkrojte na dvě části, z nichž jednu vraťte do dortového ráfku. Mezitím, co korpus chladne, připravte krém.
Zakysanou smetanu smíchejte se zkaramelizovaným mlékem a směsí pokryjte korpus v ráfku. Krém posypte nasekanými arašídy, které zakryjte druhým korpusem. Na něj naneste zbytek krému.
Dezert zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na 3 hodiny do lednice, nejlépe ho nechte chladit přes noc.
Tip: Aby se na krém nevytvořil škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Vychlazenou pochoutku z dortového ráfku vyjměte a polijte ji směsí rozpuštěné čokolády a oleje.
Poznámka: Čokoládu rozpustíte ve vodní lázni nebo mikrovlnce asi za 1 minutu.
Stěny dezertu pokryjte nasekanými arašídy a po ztuhnutí polevy hrníčkový kefírový dort servírujte nakrájený na kousky.
Tip: Každou porci můžete ozdobit trochou šlehačky.
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Zdroj receptu: Курдская невестка
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová