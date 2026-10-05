Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hrníčková metoda zbaví troubu mastnoty i připálených zbytků. Jednoduchý postup si poradí se všemi nečistotami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přestože troubu a mikrovlnnou troubu denně blahořečíme, protože urychlují přípravu mnoha potravin, mohou nám způsobit i několik problémů.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:01

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Osm praktických triků udrží prádlo svěží a pračku v dobré kondici. Spotřebič díky nim může sloužit déle než 10 let
Osm praktických triků udrží prádlo svěží a pračku v dobré kondici. Spotřebič díky nim může sloužit déle než 10 let
Hloubkové čištění vrátí koberci původní vzhled. Účinný postup odstraní usazený prach i roky zažrané nečistoty
Hloubkové čištění vrátí koberci původní vzhled. Účinný postup odstraní usazený prach i roky zažrané nečistoty

Zařaďte jedlou sodu do svého domácího úklidu. Usnadní vám mnoho každodenních úkolů, včetně vysávání.

Spánek se psem v jedné posteli může přinášet nečekané výhody. Některé důvody překvapí i zkušené majitele zvířat
Spánek se psem v jedné posteli může přinášet nečekané výhody. Některé důvody překvapí i zkušené majitele zvířat

Všichni jsme to slyšeli: nenechte psa spát ve vaší posteli. Mnoho lidí si myslí, že je to špinavé a...

Chybějící vývrtka nemusí překazit otevření lahve vína. Několik chytrých vychytávek si poradí i bez běžného nástroje
Chybějící vývrtka nemusí překazit otevření lahve vína. Několik chytrých vychytávek si poradí i bez běžného nástroje

Do láhve s vínem se můžete dostat různými způsoby. Pokud nemůžete najít vývrtku, zachraňte večer tím, že...

Misku se solí stavěly do rohu místnosti už naše babičky. Podle tradice má z domácnosti odstraňovat negativní energii
Misku se solí stavěly do rohu místnosti už naše babičky. Podle tradice má z domácnosti odstraňovat negativní energii

Necítíte se ve svém domově tak jako dříve? Na vině by mohla být nastřádaná negativní energie, kterou vám...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.