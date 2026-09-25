Hrníčková buchta s meruňkami, čokoládovou polevou a kokosem: Jednoduchý moučník z jednoho plechu

Když potřebuji upéct něco pro návštěvu, na víkend domů nebo jen pár řezů ke kávě, nechci se většinou pouštět do ničeho složitého. Tahle buchta se mi osvědčila právě proto. Poprvé jsem ji dělala trochu narychlo a zmizela překvapivě rychle. Váhu u ní nevyndávám, stačí běžný hrnek o objemu 250 ml a těsto je připravené dřív, než se trouba pořádně nahřeje. I ve velkém pekáči 30 × 40 cm zůstává díky meruňkám, rumovým rozinkám a části kakaového těsta vláčná. Čokoládová poleva s kokosem ji pak posune o kus dál, ale pořád je to normální domácí pečení, žádná cukrařina na celé odpoledne.
U nás se podobný
peče už roky, jen pokaždé trochu jinak. Dřív jsem hrníčkové buchty dělala hlavně s moučník jablky nebo višněmi. Meruňky se do tohohle těsta ale hodí možná ještě líp. Mají lehkou kyselost, nerozbijí chuť a s čokoládou tvoří kombinaci, která působí obyčejně, ale v dobrém slova smyslu.
Můj tip: Pokud máte meruňky hodně šťavnaté, nakrájejte je spíš nadrobno a nechte je chvíli ležet na papírové utěrce. Těsto se pak tolik nenaředí a ovoce nemá takovou tendenci sednout ke dnu. Recept na dvoubarevnou hrníčkovou buchtu s meruňkami
Recept je počítaný na
plech 30 × 40 cm.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: cca 50 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1/2 hrnku mléka 1/2 hrnku oleje 2 až 3 ks vajec 1 balíček prášku do pečiva 1 až 2 lžíce kakaa 3 ks meruněk 1 hrst rozinek 1 malá štamprle rumu na namočení rozinek 1 malá štamprle vaječného likéru, nemusí být 150 g čokolády na polevu 1 až 2 lžíce tuku nebo másla do polevy 3 až 4 lžíce strouhaného kokosu máslo nebo olej na vymazání plechu a mouka na vysypání Postup přípravy vláčné hrníčkové buchty s meruňkami
1. Nejprve si vezměte
rozinky. Nasypte je do malé misky, zalijte rumem a nechte je chvíli stát, aby změkly a natáhly vůni. Mezitím zapněte troubu na 180 °C. Připravte plech 30 × 40 cm, vymažte ho tukem a vysypte moukou.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr krupice a promíchejte metličkou nebo vařečkou. Není nutné šlehat dlouhé minuty do pěny. U téhle buchty stačí, aby se vejce s cukrem dobře spojila.
3. Přilijte
olej, mléko a podle chuti také vaječný likér. Když doma není, recept se kvůli tomu nezastaví. S likérem ale těsto jemněji voní a působí o něco slavnostněji.
4. Přidejte
polohrubou mouku, scezené rozinky s trochou rumu a promíchejte do hladšího těsta. Prášek do pečiva vmíchejte až nakonec, aby se v těstě rovnoměrně rozptýlil.
5.
Meruňky omyjte, vypeckujte a nakrájejte na malé kousky. Přidejte je do mísy a opatrně zapracujte, aby nezůstaly na jednom místě. Tady už těsto zbytečně netrapte dlouhým mícháním.
6. Menší část těsta odlijte do hrnku nebo malé misky a vmíchejte do ní
kakao. Pokud kakaová část příliš zhoustne, přidejte lžíci mléka. Těsto má téct z nádoby, ne se z ní dolovat lžící.
7. Do připraveného pekáče nalévejte střídavě
světlé a kakaové těsto. Není potřeba dělat pravidelné vrstvy. Nepravidelné pruhy vypadají po upečení dobře, zvlášť když je na závěr lehce projedete špejlí nebo nožem. Pečení
Hrnkový makový zákusek, který zvládne upéct každý: Vláčný, hutný, plný máku a bez vážení
8. Pekáč vložte do trouby a pečte zhruba
50 minut při 180 °C. Ke konci zkuste střed špejlí. Pokud vyjde suchá, případně jen s několika vlhkými drobečky, buchta je hotová.
9. Upečenou buchtu nechte přímo v pekáči trochu vychladnout. Mezitím připravte
čokoládovou polevu. Čokoládu rozpusťte s trochou másla nebo tuku ve vodní lázni, případně velmi opatrně v mikrovlnce po kratších intervalech, aby se nespálila.
10. Vlažný korpus potřete
čokoládovou polevou a hned posypte strouhaným kokosem. Na čerstvé polevě kokos dobře drží a udělá nahoře jemnou, trochu voňavou vrstvu.
11. Polevu nechte zatuhnout a buchtu pak nakrájejte na řezy. Výborná je v den upečení, ale druhý den bývá pořád velmi dobrá, protože se chutě trochu propojí. Skladujte ji přikrytou při pokojové teplotě, v horku raději ve chladnější spíži.
Foto: Cooky.cz, Hrnkovou buchtu lze upéct i bez ovoce, pouze s vaječným likérem. Rady z kuchyně na závěr k hrnkové buchtě s meruňkami Na vejce nespěchejte: Se dvěma vejci bude buchta o něco hutnější, se třemi zase nadýchanější. Pokud jsou vejce menší, dávám tři. Meruňky klidně přidejte navíc: Když nejsou příliš vodnaté, těsto zvládne ještě jednu až dvě meruňky navíc. Polevu roztírejte na vlažný korpus: Lépe se spojí s povrchem a při krájení má menší sklon praskat. Kokos opražený být nemusí: Chcete-li výraznější vůni, můžete ho krátce nasucho prohřát na pánvi. Vaječný likér můžete bez obav vynechat. Místo něj přidejte lžíci mléka navíc nebo pár kapek rumu, ve kterém byly namočené rozinky. Výsledek to nijak zásadně neohrozí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková