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Hrníčková buchta s meruňkami, čokoládovou polevou a kokosem: Jednoduchý moučník z jednoho plechu

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Když potřebuji upéct něco na větší plech, co se povede bez vážení a vydrží vláčné i druhý den, sahám po této hrníčkové buchtě s meruňkami. Je jednoduchá, vystačí na pekáč 30 × 40 cm a díky kouskům meruněk, rumovým rozinkám a trochě kakaového těsta není suchá ani fádní.
Obrázek k receptu s názvem Původně jen rychlá buchta do pekáče: Hrníčková buchta s meruňkami, čoko polevou a kokosem sklidila největší úspěch

Obrázek k receptu s názvem Původně jen rychlá buchta do pekáče: Hrníčková buchta s meruňkami, čoko polevou a kokosem sklidila největší úspěch

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Původně jen rychlá buchta do pekáče: Hrníčková buchta s meruňkami, čoko polevou a kokosem sklidila největší úspěch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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