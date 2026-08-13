Hrnek za 3 000 Kč stál v jídelně na každém stole. Kdo ho vyhodil při úklidu chalupy, přišel o malý poklad

Válcovitý bílý čtvrtlitrák s hranatým uchem a přenosovým tiskem na glazuře. Kdo vyrůstal v Československu sedmdesátých let, ten ho zná: ze školní jídelny, ze závodní kantýny, z kredence u babičky. Při průměrné mzdě 1 915 Kčs v roce 1970, jak dokládá Český statistický úřad, představoval hrnek za pět korun asi čtvrt procenta měsíčního výdělku. Dnes se ten samý kus (pokud má správný motiv, čisté dno a žádný oťuk) nabízí za částky, které by tehdejšího kupujícího přivedly k údivu.
Pět korun za kus, miliony vyrobených kusů
Československé porcelánky a keramické závody (Loket, Znojmo, Karlovy Vary a další) chrlily užitkové nádobí v obrovských sériích. Hrnky s přenosovými dekory sportovců, zvířat, městských symbolů nebo právě jezdce na koni patřily k nejlevnějšímu sortimentu. Nebyly ozdobou, byly nástrojem. Pět korun, maximálně šest. Kupovaly se po tuctech do závodních kuchyní, nemocnic, škol. Nikdo je nešetřil, nikdo je nefotil, nikdo je neschovával do vitríny.
Právě proto jich dnes tolik nezbylo v bezvadném stavu. Ucho odštípnuté o dřez, okraj otlučený od podnosu, dekor vybledlý mycím prostředkem. Každá taková jizva sráží cenu dolů a každý zachovalý kus ji posouvá výš.
Co dělá z hrnku za šedesát korun hrnek za tisíce
Aktuální nabídka na Aukru ukazuje, jak dramaticky se trh s československým porcelánem rozvrstvil. Běžné retro hrnky Epiag/Loket s květinovým dekorem se pohybují mezi 60 a 199 korunami. Sada pěti značených hrnečků se v lednu 2026 prodala za 200 korun, čtyřicet korun za kus. Jenže hned vedle stojí tematické kusy se silnějším motivem za 790 až 1 195 korun. A art deco servisy téže značky pro šest osob míří k 12 500 až 14 900 korunám.
Cenu netvoří jedno kritérium, ale jejich souhra:
- Motiv. Jezdec na koni, reklamní dekory nebo klubové znaky patří k nejžádanějším. Běžné květiny a proužky zůstávají dole.
- Stav. Žádné oťuky, praskliny, vybledlé barvy. Glazura musí být celistvá, ucho pevné.
- Čitelné dno. Značka na spodní straně je průkaz totožnosti. Bez ní je identifikace slabší a cena nižší.
- Provenience. Nápis „Czechoslovakia“ vymezuje výrobu mezi roky 1918 a 1993. Ruka s mečem znamená porcelánku v Lokti. Každá porcelánka v rámci koncernu Epiag měla vlastní značku, jak uvádí Antik Praha.
Hranice tří tisíc korun za hrnek s jezdcem na koni se opakovaně objevuje v médiích a na hobby webech, které tento motiv řadí mezi sběratelsky nejsilnější.
Otočte hrnek dnem vzhůru
Kdo má doma podobný kus a zvažuje prodej, měl by začít tím nejjednodušším krokem. Otočit hrnek. Značka na dně řekne víc než vzpomínka na babičku.
Postup je přímočarý:
- Nafotit dno a dekor z více úhlů, při denním světle.
- Porovnat značku s rejstříkem porcelánových značek, například na webu Antik Praha.
- Dohledat podobné nabídky na Aukru a porovnat ceny ukončených aukcí, ne jen aktuálních inzerátů. Inzerovaná cena totiž není totéž co realizovaná cena.
- Případně oslovit starožitníka. Antik Praha doporučuje počítat s tím, že výkup znamená rychlejší peníze, ale nižší částku. Komisní prodej přinese vyšší podíl, ale vyžaduje trpělivost.
Před prodejem hrnek očistěte šetrně: vlažná voda, mírný saponát, měkký hadřík. Žádné abrazivní houbičky, žádná agresivní chemie. U zlacených nebo barevných detailů raději nedrhněte vůbec. Každý oťuk nebo vlasová prasklina musí být na fotkách vidět; skrývání vad sráží důvěryhodnost prodejce.
Proč zrovna Loket vede sběratelský trh
Znojemské keramické závody historicky vyráběly i hrnečky a talířky, ale postupně přešly na sanitární keramiku; dnes je znojemská továrna spojená hlavně se záchody, ne s retro nádobím. Sběratelská stopa znojemské užitkové keramiky je na dnešním trhu výrazně slabší.
Loket má oproti tomu několik výhod. Rozpoznatelné značení s rukou a mečem. Samostatný tematický segment na Aukru s desítkami aktivních nabídek. Široké cenové rozpětí od levných kusů po drahé art deco soupravy. A hlavně: generaci, která s loketskými hrnky vyrůstala a teď je ve věku, kdy má peníze i nostalgii.
Nejde přitom o jednorázový módní výstřel. Stabilní a rozvrstvená nabídka na aukčních platformách naznačuje, že kolem československého porcelánu existuje trvalá sběratelská mikrokomunita. Ceny konkrétního hrnku ale nejsou investiční jistota; retro porcelán má svou niku, ne svůj index.
Ne každý hrnek z kredence je poklad
Největší past je sentiment. Vzpomínka na dětství, na babičku, na vůni kakaa v tom hrnku; to všechno je krásné, ale trh oceňuje jiné věci. Motiv, stav, dno. Pět značených hrnků bez výrazného dekoru se prodá za dvě stovky. Jeden hrnek s jezdcem na koni v bezvadném stavu s čitelnou značkou Epiag/Loket může vystoupat do vyšších stovek, možná k tisícovce, ve výjimečném případě výš.
Kdo doma najde bílý čtvrtlitrák s hranatým uchem a barevným tiskem na glazuře, ať ho otočí dnem vzhůru. Odpověď na otázku, jestli drží v ruce šedesátikorunové zboží, nebo tisícový úlovek, je vyražená v porcelánu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková