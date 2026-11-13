Hříšně dobré „Mlaskavé řezy“ – úžasný karamelový krém, jemná čokoláda a vláčný kakaový korpus. Opravdu, 1 kousek nikdy nestačí

Kdo má rád kombinaci sladkého karamelu, jemného mascarpone a lehce rumové příchuti v piškotu, ten si tyto řezy určitě oblíbí. Už při prvním zakrojení zaujmou pravidelnými vrstvami kakaového těsta a světlého krému, které pod lesklou čokoládovou polevou vypadají opravdu lákavě. Každé sousto spojuje vláčný piškot, sametovou náplň a příjemně sladkou chuť karamelu.
Karamel patří mezi oblíbené cukrářské suroviny už po generace. Vzniká zahříváním cukru, při kterém se mění jeho barva, vůně i chuť. Z původně sladkého cukru se tak stává aromatická surovina s jemně praženými tóny, která dokáže dodat dezertům mnohem zajímavější charakter. V české kuchyni si našel místo v krémech, polevách, pudincích i domácích zákuscích. Velkou oblibu mají také vrstvené řezy, protože spojují několik chutí a struktur v jednom dezertu a dají se připravit předem. Právě spojení karamelového krému, kakaového piškotu a čokolády je příkladem kombinace, která působí slavnostně, ale přitom vychází z dobře známých surovin.
Nejlepší budou řezy po několika hodinách odležení v lednici, kdy se piškot propojí s krémem a jednotlivé vrstvy se zpevní. Pokud chcete chuť karamelu trochu zvýraznit, můžete do krému přidat malou špetku soli, která příjemně vyváží jeho sladkost. Rum v kávovém nálevu lze podle chuti vynechat, zejména pokud dezert připravujete pro děti. Povrch můžete ozdobit hoblinkami čokolády nebo nasekanými ořechy. Před podáváním nechte řezy několik minut při pokojové teplotě a krájejte je ostrým nožem, který po každém řezu otřete. Skvěle se hodí na slavnostní stůl i k odpolední kávě.
Troubu předehřejte na 170 °C a připravte si plech nebo obdélníkovou formu o rozměrech přibližně 20 × 30 cm. Dno vyložte pečicím papírem, boky nechte suché, aby se piškot mohl při pečení dobře zachytit. Vejce rozdělte na bílky a žloutky.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevné pěny. Postupně do nich zašlehávejte krupicový cukr, dokud nevznikne lesklý a pevný sníh. Poté po jednom zašlehejte žloutky a šlehejte jen krátce, aby směs zůstala nadýchaná.
Mouku, kakao, bramborový škrob a prášek do pečiva společně prosejte. Suchou směs postupně a opatrně zapracujte do vaječné pěny pomocí stěrky, aby těsto neztratilo objem. Hotové těsto rovnoměrně rozetřete do připravené formy.
Tip: Proséváním suchých ingrediencí je provzdušníte a zabráníte tvorbě hrudek, což pomůže piškotu zachovat si nadýchanou texturu.
Piškot vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 30–35 minut. Propečení zkontrolujte špejlí, která by po vytažení měla zůstat suchá. Upečený korpus nechte vychladnout ve formě, poté ho opatrně vyjměte a vodorovně rozkrojte na 3 stejně vysoké pláty.
Mascarpone, dobře vychlazenou smetanu a moučkový cukr vložte do mísy. Společně vyšlehejte do hustého a pevného krému. Přidejte karamelové kondenzované mléko a špetku soli a krátce prošlehejte, aby se všechny suroviny spojily.
Uvařenou kávu nechte vychladnout a smíchejte ji s rumem. První piškotový plát položte na tác nebo do formy a rovnoměrně ho pokapejte částí nálevu. Rozetřete na něj polovinu karamelového krému a uhlaďte ho až ke krajům.
Na krém položte druhý piškotový plát, znovu ho zvlhčete kávovým nálevem a potřete zbylým krémem. Nakonec přiklopte třetím plátem a lehce ho přitlačte, aby vrstvy dobře přilnuly. Zbylý nálev použijte podle potřeby, aby piškot nebyl příliš mokrý.
Smetanu na polevu zahřejte v menším kastrůlku, ale nenechte ji prudce vařit. Odstavte ji, přidejte nalámanou mléčnou čokoládu, karamelové kondenzované mléko a máslo. Míchejte, dokud nevznikne hladká a lesklá poleva, kterou nechte krátce zchladnout.
Polevu rovnoměrně rozetřete na horní piškotový plát a dezert uložte do lednice alespoň na 3–4 hodiny. Během chlazení se krém zpevní a jednotlivé vrstvy se propojí. Před podáváním řezy nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová