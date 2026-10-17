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Hranolky, pivo a lidovost po volbách: Babišova bruselská večeře rozpálila občany

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Andrej Babiš (72) vyrazil do Bruselu na jednání s evropskými lídry a před začátkem summitu si dopřál pivo a pořádnou porci hranolek. Na sociálních sítích za to sklidil přání dobré chuti, ale také rýpance a otázku, která se pod příspěvkem opakovala: Kdo platí tuhle cestu?
Babiš to označil za nepřípustné

Babiš to označil za nepřípustné

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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