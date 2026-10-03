Hranici 400 000 km zvládne jen hrstka aut. Žebříčku vládne Toyota, žádná německá značka se nad průměr nedostala

Analýza vyšla v říjnu 2025 a měří jedinou věc: pravděpodobnost, že konkrétní model dosáhne 250 000 mil, v přepočtu zhruba 402 336 kilometrů. Průměrné auto z databáze, která čítá stovky milionů vozů, má na takový nájezd šanci jen 4,8 %, tedy necelé jedno z dvaceti. Lídr žebříčku Toyota Sequoia z americké nabídky značky dosahuje 39,1 %, zhruba osminásobku průměru. Rčení, že každé auto „dá tři sta tisíc“, z těchto čísel vychází jako přání, které se splní jen u malé části vozů.
Čtyři značky nad průměrem a v první desítce jediný cizinec
Sequoia na čele není osamocený úlet. Toyota 4Runner má šanci 32,9 %, tedy asi 6,8krát vyšší než průměrné auto. Toyota Highlander Hybrid drží 31,0 %, zhruba 6,5násobek. Když tři modely jedné značky přesáhnou třicet procent, nejde o náhodu jednoho povedeného typu. Odolnost se u Toyoty opakuje napříč nabídkou.
Mezi deseti nejvytrvalejšími modely je devět Toyot a Lexusů. Jediné jiné auto, Honda Ridgeline, se drží na desátém místě se 14,7 %.
Pohled na celé značky vypadá podobně. Toyota má 17,8 %, což je téměř čtyřnásobek průměru, a Lexus 12,8 %. Honda dosahuje 10,8 % a Acura 7,2 %, takže i čtvrtá značka v pořadí překonává průměrné auto zhruba o polovinu. Víc značek se nad hranici 4,8 % nedostalo. Žádná německá mezi nimi není a zbytek trhu se pohybuje kolem průměru nebo pod ním.
Civic, CR-V i Camry Hybrid: elitní pětadvacítka má zástupce i v Česku
Většina nejvyšších příček patří modelům, které si v Česku oficiálně nekoupíte. Sequoia, 4Runner, Tundra, Tacoma ani Avalon v české nabídce Toyoty nejsou. Kdo by četl jen začátek žebříčku, mohl by ho odložit jako americkou kuriozitu.
O něco níž se ale v první pětadvacítce objevují jména, která v tuzemsku jezdí běžně: Honda Civic, Honda CR-V, Toyota Prius Plug-in, Toyota Camry Hybrid a Lexus RX. Pro českého kupce je tahle část analýzy nejpoužitelnější. Honda CR-V má podle iSeeCars šanci 10,6 % dosáhnout hranice 400 000 km, víc než dvojnásobek průměrného auta.
Spojnicí mezi americkými daty a českým autosalonem je ovšem jen shodný název modelu. Analýza pracuje s vozy z amerických silnic a evropské verze zvlášť nehodnotí. Měří navíc pravděpodobnost, že auto vysokého nájezdu dosáhne, počet oprav po cestě nesleduje. Z hlavního žebříčku jsou vyřazena těžká užitková vozidla.
Kolik let musí česká rodina jezdit, než na tachometru naskočí 400 000
Při běžném ročním nájezdu 11 až 19 tisíc kilometrů trvá cesta k hranici 400 000 km zhruba 21 až 37 let. Pro typickou rodinu to znamená, že i model s nejlepší šancí nejspíš vystřídá několik majitelů, než se k takovému číslu dostane.
Rychleji to jde u aut, která jezdí víc. Podle projektu Čistá doprava Centra dopravního výzkumu najedou plug-in hybridy a další elektrifikovaná auta v Česku 17 až 18 tisíc kilometrů ročně a naftové vozy přes 19 tisíc. V takovém provozu vychází 400 000 km zhruba na 21 až 24 let. I u nejvytrvalejších modelů je to pravděpodobný horizont životnosti, žádná záruka bezporuchového provozu.
Samotná iSeeCars uvádí, že volba dlouhověkého modelu ušetří za dobu jeho života „desítky tisíc dolarů“ na nákladech na dopravu. Přesnou částku nejmenuje. Pro představu i spodní hranice, 20 000 dolarů, odpovídá přibližně 422 000 Kč při kurzu 21,104 Kč za dolar podle kurzovního lístku ČNB ze 6. 3. 2026.
Až 500 000 Kč pokuty hrozí od roku 2018 za upravený tachometr
Český trh ojetin táhne opačným směrem, než naznačují data. Kupující se upínají k co nejnižšímu nájezdu, často i u inzerátů s podezřele nízkým číslem, a přitom vybírají modely, které podle statistiky zvládnou stovky tisíc kilometrů. U Civicu, CR-V, Priusu Plug-in nebo Camry Hybrid má proto větší cenu prověřená historie podle VIN a záznamy z technických kontrol než nízké číslo na displeji.
Zákon na stáčení tachometrů pamatuje. Od 1. 10. 2018 je nelegální změna údaje o ujeté vzdálenosti přestupkem, za který podle ministerstva dopravy hrozí pokuta až 500 000 Kč. Upravený nájezd mají odhalit záznamy z kontrol na stanicích STK a SME a systém kontrolatachometru.cz.