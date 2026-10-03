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Hrál v jedné lajně s Pastrňákem a válel v NHL. Teď po pěti zápasech na Slovensku nečekaně ukončil kariéru

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Ryan Spooner podepsal s Duklou Trenčín 2. září 2026. O dvacet sedm dní později oznámil konec kariéry, s bilancí 1+3 v pěti zápasech a bez jediného náznaku sportovního selhání.
Hrál v jedné lajně s Pastrňákem a válel v NHL. Teď po pěti zápasech na Slovensku nečekaně ukončil kariéru

Hrál v jedné lajně s Pastrňákem a válel v NHL. Teď po pěti zápasech na Slovensku nečekaně ukončil kariéru

Zdroj: Lisa Gansky/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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