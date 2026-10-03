Hrál v jedné lajně s Pastrňákem a válel v NHL. Teď po pěti zápasech na Slovensku nečekaně ukončil kariéru

Když klub zveřejnil zprávu, většina fanoušků slovenské extraligy nejdřív hledala, jestli se nejedná o chybu. Spooner přišel jako poslední velká posila léta, centrum s 325 zápasy v NHL a dalšími 346 v KHL. Trenčín o něj usiloval od května, trenér Todd Woodcroft ho chtěl jako lídra útoku a sportovní ředitel Branko Radivojevič o něm veřejně mluvil jako o hráči světové úrovně. Jenže 29. září se na webu Dukly objevilo prohlášení, které místo statistik obsahovalo jedinou větu: Ryan se rozhodl ukončit profesionální kariéru.
Z Bostonu do světa, a nikdy zpátky
Příběh Ryana Spoonera začal draftem v roce 2010, kdy si ho Boston vybral ze 45. místa. Průlom přišel na konci sezony 2014/15: dvacet zápasů, osmnáct bodů, formace s Milanem Lucicem a Davidem Pastrňákem. Tehdy to vypadalo na kariéru stabilního druhého centra v elitním týmu. V ročníku 2017/18 dosáhl osobního maxima 49 bodů, ale pak přišly výměny (Rangers, Edmonton, Vancouver) a s každou další zastávkou se zmenšovala role i minutáž.
Léto 2019 znamenalo zlom. Spooner odešel do švýcarského Lugana. Jeho agent tehdy pro The Hockey News vysvětloval, že Ryan potřebuje „restart“, vrátit se do formy a být zase centrem číslo jedna, což mu NHL přestala nabízet. Jenže z restartu se stal sedmiletý maraton napříč kontinenty: Dinamo Minsk, Avtomobilist Jekatěrinburg, znovu Minsk, Avangard Omsk, Shanghai Dragons, Lausanne, opět Minsk. Každý přestup znamenal nové město, nový jazyk v kabině, nový byt daleko od rodiny v Kanadě.
Dvacet sedm dní v Trenčíně
Dukla ho podepsala na poslední importní místo v kádru. První kontakt proběhl už v květnu 2026 přes spojení s obráncem Ryanem Merkleym, který v Trenčíně už působil. Spooner přiletěl, zapojil se do přípravy a 15. září nastoupil k prvnímu ligovému zápasu.
Čísla nevypadala špatně. V pěti kolech nasbíral čtyři body, gól a tři asistence. Pro srovnání s ostatními centry Dukly:
|Hráč
|Zápasy
|Body (G+A)
|Travis Barron
|5
|5 (3+2)
|Ture Linden
|5
|5 (2+3)
|Jaedon Descheneau
|5
|4 (2+2)
|Ryan Spooner
|5
|4 (1+3)
Tempo 0,8 bodu na zápas dokonce převyšovalo jeho nejlepší dlouhodobý průměr z NHL. Při výhře 3:1 ve Zvolenu 27. září hrál mezi Descheneauem a Lindenem a asistoval na gól Barrona. Dukla v tu chvíli měla za sebou tři výhry v řadě. O dva dny později Spooner oznámil, že končí.
Rodina, vyhoření, nebo obojí
Oficiální verze klubu mluví jasně: po mnoha sezonách mimo domov bylo pro Spoonera čím dál těžší snášet odloučení od rodiny. Radivojevič při oznámení řekl, že rozhodnutí přišlo výhradně ze strany hráče a že by klub byl rád, kdyby pokračoval. Žádný konflikt, žádné zranění, žádný disciplinární problém.
Podle informací slovenského novináře Tomáše Prokopa, které převzal iSport, hrála roli i hlubší únava, vyhoření. Spooner sám to slovo nepoužil, ale jeho veřejný vzkaz fanouškům Dukly zněl smířeně: věřil ještě v jednu sezonu, ale cítil, že konec je správný. Tón nebyl hořký ani konfliktní. Spíš úlevný.
Sedm evropských sezon, devět klubů, čtyři časová pásma. Každý přesun znamenal nový start, a pokaždé znovu loučení s rodinou, která zůstávala v Kanadě. Trenčín měl být klidná rozlučka v menším městě s přátelským prostředím. Místo toho se stal místem, kde Spooner pochopil, že ani nadstandardní role a fungující tým nestačí, pokud člověk už nechce platit cenu za život na druhé straně oceánu.
Co zůstane po pěti zápasech
Dukla přišla o hráče, kterého podle modelového odhadu EuroCap platila jako nejlépe placeného člena kádru (odhadovaných 59 tisíc eur, byť jde o modelový odhad, nikoli oficiálně zveřejněnou částku). Radivojevič slíbil hledání adekvátní náhrady, konkrétní jméno ale klub zatím neoznámil.
Výsledkově Trenčín nevypadal jako mužstvo existenčně závislé na jednom centru. Obránce Merkley s osmi asistencemi táhl přesilovku, Barron a Linden bodovali spolehlivě. Ztráta je reálná, v kabině i na ledě, ale ne fatální.
Spoonerův příběh není o tom, že by na slovenskou extraligu nestačil. Je o tom, že kariéra profesionálního hokejisty nekončí vždycky zraněním kolena nebo vypršením smlouvy. Někdy prostě dojde ochota být pořád jinde než doma.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka