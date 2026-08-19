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Hrál jen jednu hlavní roli, i tak byl ale stejně obsazovaný jako Burian či Marvan. Zemřel před 69 lety

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Dennívýzva
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Přestože byl ve třicátých a čtyřicátých letech jedním z nejobsazovanějších herců, hlavní role se mu vyhýbaly obloukem. Hrál v takových snímcích jako Dívka v…
Vladimír Řepa

Vladimír Řepa

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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