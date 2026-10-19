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Hradec sype miliony do sportu. Na své si přijdou fotbalisté i šachisté

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Hradec Králové otevře městskou kasu a pošle do sportu desítky milionů korun. Na své si přijdou fotbalisté, tanečníci, bruslaři i šachisté, další peníze čekají na pořadatele sportovních akcí. Ti si ale musí včas podat žádost.
Hradec sype miliony do sportu. Na své si přijdou fotbalisté i šachisté

Hradec sype miliony do sportu. Na své si přijdou fotbalisté i šachisté

Zdroj: FC Slavia Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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