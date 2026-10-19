Hradec sype miliony do sportu. Na své si přijdou fotbalisté i šachisté

Hradec sype miliony do sportu. Na své si přijdou fotbalisté i šachistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec sype miliony do sportu. Na své si přijdou fotbalisté i šachistéZdroj: FC Slavia Hradec Králové
Článek byl publikován 19.10.2026 13:11
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →