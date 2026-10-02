Hradec Králové hlasuje o participativním rozpočtu, lidé vybírají ze 13 projektů

Třetí ročník participativního rozpočtu v Hradci Králové je v plném proudu. Hlasování spuštěné ve čtvrtek nabízí obyvatelům stotisícového města celkem 13 projektů, přičemž čtvrtinu z nich tvoří návrhy na vybudování nebo opravu dětských hřišť. Opět jde o deset milionů korun z městské kasy.
Projekty jsou tradičně rozděleny do dvou kategorií. Mezi velkými záměry, kde strop nákladů činí dva miliony korun, figurují tři hřiště, konkrétně ve čtvrtích Slezské Předměstí, Farářství a Nový Hradec Králové. Zbývající dva velké projekty počítají s úpravou asfaltových ploch pro sportování v Pouchově a Malšovicích. Na tuto kategorii radnice vyčlenila šest milionů korun.
Čtyři miliony korun pak poputují na malé projekty do půl milionu korun, o nichž se hlasuje v druhé kategorii. Tamní nabídka je pestřejší. Hradečtí si mohou vybrat třeba ze závěsného kuželníku v Habrmanově ulici, dřevěné kuličkové dráhy v městských lesích, mobiliáře na Tylově nábřeží, oplocení tenisového kurtu v Roudničce nebo obnovy dřevěné zvoničky ve Svobodných Dvorech. Na výběr je také piano do podchodu Karla IV., výsadba stromů ve Svobodných Dvorech či ponton pro plavce na rybníku Biřička.
Zájem občanů o zapojení do tvorby rozpočtu postupně klesá. Letos přišlo na radnici 50 návrhů, loni jich bylo 54. Do finálního hlasování se vloni dostalo 16 projektů, předloni dokonce 21. Náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek z TOP 09 to komentoval tak, že pravidla i prověřování návrhů byla zpřesněna, aby se do hlasování dostávaly jen skutečně realizovatelné projekty.
Ne vždy se přitom podaří vítězné projekty zrealizovat bez komplikací. Loňský vítěz Zelené srdce Hradce Králové zastupitele pořádně potrápil. Náklady na vybudování květinové a relaxační zahrady s dřevěným pódiem, pergolou a zavlažovaným trávníkem v Šimkových sadech přesáhly původní odhad navrhovatelky téměř dvojnásobně, ze dvou milionů na 3,5 milionu korun. Zastupitelé projekt na srpnovém zasedání zamítli, teprve po úpravě nákladů na 2,4 milionu korun mu 29. září přidělili peníze.
Participativní rozpočty se v Královéhradeckém kraji rozšířily do více měst, například do Trutnova, Dvora Králové nad Labem, Hořic nebo Smiřic. Trutnov letos svůj příspěvek zvýšil o polovinu na 1,5 milionu korun. Hradec Králové přesto zůstává se svými deseti miliony korun jasně největším hráčem.
Zdroj: autorský text / ČTK