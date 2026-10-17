Hradec čeká na nového senátora. V průběžných výsledcích je ve vedení Petrofová.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec čeká na nového senátora. V průběžných výsledcích je ve vedení Petrofová.Zdroj: Hanka Poskočilová
Článek byl publikován 17.10.2026 12:39
Podzimní prázdniny mohou být v Hradci Králové ještě o něco příjemnější. Hradecké aquacentrum během nich...
Chladná rána, teplejší odpoledne a čím dál více času v uzavřených místnostech. Podzim přeje respiračním...
V prvním kole senátních voleb získal nejvíce hlasů bývalý primátor Hradce Králové Martin Dvořák, za ním...
Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové se blíží ke konci. Dělníci dokončili práce na spodní části...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →