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Hradec čeká na nového senátora. V průběžných výsledcích je ve vedení Petrofová.

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Ve druhém kole voleb do Senátu proti sobě stojí bývalý hradecký primátor Martin Dvořák a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová. Kdo z nich získá důvěru voličů a usedne na další roky v Senátu? Průběžné výsledky jsou na straně Petrofové.
Hradec čeká na nového senátora. V průběžných výsledcích je ve vedení Petrofová.

Hradec čeká na nového senátora. V průběžných výsledcích je ve vedení Petrofová.

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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