Hradčanskou čeká téměř roční uzavření. Dopravní podnik už zahájil přípravu rozsáhlé opravy

Zahájení přípravných prací dopravní podnik oznámil v pondělí 2. listopadu. Tato etapa má trvat přibližně do poloviny ledna a probíhá při zachování běžného provozu stanice. Stavebníci využívají místní zábory a část činností přesouvají do nočních přestávek metra. Návštěvníci Hradčanské tak už mohou ve stanici narazit na přípravu staveniště, nástupiště ale zůstává přístupné. Úplné uzavření podnik naplánoval až na další etapu, při níž budou probíhat hlavní stavební a technologické zásahy.
Vlaky budou stanicí pouze projíždět
Předpokládaným začátkem výluky je sobota 16. ledna 2027. Od tohoto termínu má být pro veřejnost uzavřeno nástupiště, vestibul i podchod. Provoz linky A bude přes Hradčanskou pokračovat, soupravy však stanicí projedou sníženou rychlostí. Opatření se proto dotkne jak cestujících vystupujících z metra, tak lidí využívajících podzemní průchod. Dopravní podnik počítá s opětovným zpřístupněním na konci roku 2027. Jde o zveřejněný harmonogram připravované modernizace, podle kterého se mají řídit navazující výluková opatření.
Rekonstrukci provede sdružení společností Metrostav CZ a Geosan Group. Náklady dopravní podnik vyčíslil na 1,134 miliardy korun bez DPH. Hradčanská je v provozu od roku 1978 a kompletní obnovou dosud neprošla. Část technologií včetně eskalátorů prošla výměnou v roce 1996. Podle vedoucího odboru Investice Metro Daniela Veverky jsou technologie i vnitřní vybavení na hranici životnosti a některé stavební konstrukce už v havarijním stavu. Projekt proto zahrnuje celou stanici od nástupiště po podchod.
Stavebníci opraví průsaky a vymění původní eskalátory
Rozsáhlá modernizace zasáhne i konstrukce, které cestující běžně nevidí. Projekt zahrnuje sanaci průsaků, opravu odvodnění a výměnu kabelových rozvodů i vzduchotechniky. Původní eskalátory mají být odstraněny společně se strojovnou, opravy čekají také části eskalátorového tunelu. Dopravní podnik přitom zdůrazňuje zachování původního architektonického řešení. Rekonstrukce má obnovit konstrukce a technické vybavení stanice při citlivém přístupu k jejímu vzhledu. Zveřejněný záměr počítá s dosavadním půdorysným uspořádáním.
Samostatně se připravuje bezbariérové zpřístupnění Hradčanské. Budoucí výtahy budou předmětem jiné investice, kterou dopravní podnik koordinuje s projektem Správy železnic a modernizací trati Praha–Kladno. Nynější rekonstrukce má pro toto řešení vytvořit technický základ. Záměrem obou projektů je propojení metra s novou vlakovou stanicí prostřednictvím výtahů v několika úrovních. Hlavní letošní záměr se soustřeďuje na obnovu stávajících konstrukcí a technologií, včetně rekonstrukce distribuční transformovny a doplnění nového informačního systému.
Použité zdroje: dpp.cz, praha6.cz