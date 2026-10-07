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Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.

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Státní hrad Křivoklát v okrese Rakovník znají diváci ze soutěže Zrádci. Velká věž s hradbami zavírá 31. října, dva palácové okruhy fungují až do prosince.
Křivoklát

Křivoklát

Zdroj: FOTO:Lehotsky, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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