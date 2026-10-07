Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.

Státní hrad Křivoklát stojí na skalním ostrohu v okrese Rakovník uprostřed chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Památku ze 12. století si televizní štáby každé jaro vybírají pro natáčení detektivní hry Zrádci. Návštěvníci tu v říjnu naposledy v letošní sezoně vystoupají na hradby s velkou válcovou věží. Dva palácové okruhy s vězením a kaplí zůstanou o víkendech přístupné i v listopadu a prosinci.
Kulisy televizní soutěže o milion korun
Areál v městysi Křivoklát ve Středočeském kraji leží asi 50 kilometrů západně od Prahy. Jeho půdorys tvoří zhruba pravoúhlý trojúhelník. Horní část zahrnuje paláce, kapli a velkou válcovou věž, kdežto v dolním hradě stojí hospodářské budovy, hejtmanství a druhá věž.
Letos v září se na obrazovky vrátila třetí řada reality show Zrádci s hercem Vojtěchem Kotkem v roli hradního pána. Přes dvacet soutěžících v ní hraje o milion korun. Příznivci pořadu poznají nádvoří spojené s popravou Vládi, obytnou věž i Liščí baštu, kde hradní pán při natáčení přebýval. V minulosti hrad využili tvůrci Noci na Karlštejně, pohádky Tři veteráni nebo filmů Wanted s Angelinou Jolie a Kletba bratří Grimmů.
V hradním vězení strávil tři roky mladý Karel IV.
Na Křivoklátě pobýval budoucí král Karel IV., kterého zde asi tři roky věznil vlastní otec. Král Jan Lucemburský uvěřil fámě, kterou rozšířili jeho nepřátelé. Podle ní se královna Eliška chystala ve jménu tříletého Václava převzít vládu v Čechách, a otec proto syna od matky oddělil. Později tu panovník ubytoval první ženu Blanku z Valois, která zde 25. května 1335 porodila dceru Markétu.
Podle pověsti se na hradě poprvé před králem Václavem IV. předvedl kouzelník Žito. Za krále Vladislava Jagellonského se sídlo proměnilo v jednu z nejhonosnějších rezidencí tehdejší střední Evropy. Podle dostupných informací tu věznili a mučili alchymistu Edwarda Kelleyho, od něhož Rudolf II. žádal návod na tinkturu k výrobě drahokamů. Po opakovaných požárech vlastníci stavbu vždy obnovili a v roce 1929 ji Max Egon II. z rodu Fürstenberků prodal státu.
Velká válcová věž s hradbami se uzavře na konci října
Nejdelší prohlídkový okruh Celým hradem trvá 100 minut a pojme nejvýše 30 osob. Přístupný zůstává pouze do 31. října. Průvodci na něm ukazují druhé nádvoří, Stříbrnici, Augustovo vězení, hladomornu s mučicími nástroji a kapli s původním oltářem z 15. století. Trasa pokračuje přes Rytířský sál věnovaný Habsburkům a Filipíně Welserové do Královského sálu.
Na horním nádvoří spojuje Královský sál s knihovnou balkon zdobený takzvanou benátskou krajkou. Návštěvníci projdou obrazárnu, fürstenberské muzeum, knihovnu s 53 tisíci svazky, hradby i velkou věž s loveckými sbírkami a výhledem k Berounce. Osmdesátiminutový okruh Hradní paláce vynechává hradby s věží, kdežto šedesátiminutová trasa Gotické paláce vede nejstarším jádrem s konírnou. V sobotu 17. října hrad pořádá noční scénické prohlídky Habsburkové na Křivoklátě od 18:30 a 19:30.
Základní prohlídka vyjde dospělého na 300 korun
V říjnu má hrad otevřeno od úterý do neděle. Poslední prohlídka Gotických paláců začíná v 16:00, Hradních paláců v 15:00 a nejdelší trasy ve 14:30. Od 1. listopadu do 20. prosince fungují palácové okruhy o víkendech a 17. listopadu, mezi 27. a 31. prosincem pak v neděli až čtvrtek. Dospělí od 25 do 64 let zaplatí za Gotické paláce 260 korun, za Hradní paláce 300 korun a za okruh Celým hradem 360 korun. Senioři od 65 let platí 210, 240 nebo 290 korun a děti od 6 do 17 let 80, 90 nebo 110 korun.
Bezbariérový přístup vede jen na první nádvoří s kavárnou, restaurací a stojany na kola, kam smějí psi na vodítku. Schodiště na trasách jsou bez zábradlí, sestup z pavlače má 55 vysokých nepravidelných schodů a výstup do velké věže čítá 82 schodů.
Hlavní parkoviště leží 400 metrů od hradu a výhled na areál nabízí pomník knížete Karla Egona II. z Fürstenbergu z roku 1860.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, hrad-krivoklat).