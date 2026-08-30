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Hrad Bouzov zažije nápor téměř 2400 návštěvníků. Všechny vstupenky zmizely během několika dnů

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Státní hrad Bouzov na Olomoucku přivítal v neděli téměř dvojnásobek běžné návštěvnosti. Na bezplatné prohlídky se všechna místa vyprodala během jediného týdne. Romantický hrad…
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1024px-Bouzov,_hrad_(03)

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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