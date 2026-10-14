Hra vytíží grafiku na 100 %. Těží vám tajně kryptoměny, nebo je jen mizerně optimalizovaná?

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Moderní hry dokážou grafickou kartu vytížit prakticky na sto procent a samo o sobě na tom není nic podezřelého. Když ale totéž udělá primitivní 2D plošinovka, počítač se začne zahřívat a na pozadí běží podivné procesy, otázka skrytého mineru už nemusí být konspirační teorií. Herní svět podobné případy skutečně zažil.
Jedním z nejslavnějších se stal v roce 2018 nenápadný titul Abstractism od studia Okalo Union. Jednoduchá plošinovka dostupná na Steamu vyvolala pozornost nezvykle vysokým zatížením CPU a GPU. YouTuber SidAlpha následně upozornil také na podezřelý soubor nazvaný SteamService.exe.
Vývojáři tvrdili, že vysoké nároky způsobují grafické efekty a že jejich program žádný Bitcoin ani Monero netěží. Vysvětlení příliš přesvědčivě nepůsobilo. Valve nakonec Abstractism odstranilo ze Steamu a vývojáře z platformy zabanovalo. Firma výslovně uvedla, že hra distribuovala nepovolený kód a podváděla zákazníky pomocí klamavých předmětů. Samotné tajné těžení Valve veřejně nepotvrdilo, proto není správné tvrdit, že šlo o stoprocentně prokázaný cryptominer. Podezření ale bylo natolik vážné, že se Abstractism stal symbolem podobných kauz.
Tisíce hráčských počítačů skutečně těžily Bitcoin
Mnohem méně prostoru pro pochybnosti nabízí kauza ESEA z roku 2013. Nešlo přímo o hru, ale o klienta populární služby pro kompetitivní hraní Counter-Strike. Do programu se dostal kód využívající grafické karty uživatelů k těžbě Bitcoinu.
Podle ESEA za tím stál zaměstnanec, který kód spustil bez souhlasu společnosti pro vlastní zisk. Těžba mohla zasáhnout až přibližně 14 tisíc počítačů a během několika týdnů přinesla téměř 30 bitcoinů. Někteří uživatelé následně hlásili přehřívání grafických karet a vyšší účty za elektřinu. Kauza skončila i právními následky a zaměstnanec dostal výpověď.
Sto procent GPU ještě žádný důkaz není
Právě tady vzniká problém dnešních diskusí. Stačí, aby nová hra běžela špatně, využívala grafickou kartu naplno nebo měla vysokou spotřebu procesoru, a mezi hráči se rychle objeví obvinění ze skryté těžby.
Samotné vytížení GPU na 99 nebo 100 procent ale není známkou cryptomineru. U náročné hry je naopak žádoucí, aby grafická karta využívala dostupný výkon. Podezřelé začíná být chování, které nedává vzhledem ke hře smysl. Extrémní zatížení jednoduchého titulu, aktivita pokračující po jeho vypnutí, neznámé procesy nebo antivirový nález těžebního softwaru už stojí za prověření.
Riziko navíc nemusí být ukryté přímo ve hře. V létě 2026 se například na komunitních fórech Steamu šířily falešné návody na opravu problémů. Uživatelé byli přiměni spustit příkazy, které do počítače dostaly XMRig, známý software používaný k těžbě kryptoměn. Tentokrát tedy nebyl problém ve hře samotné, ale v údajném řešení jejího problému.
Zdroj: Ars Technica: případ Abstractism, WIRED: kauza ESEA