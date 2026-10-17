HPV virus pronikne do buněk čípku a roky mlčí. Pět signálů, které tělo vysílá, si většina žen vyloží jako běžnou poruchu cyklu

Krvácení po milování svedené na únavu. Výtok, který „asi souvisí s antikoncepcí“. Tahavá bolest v kříži, kterou zažene ibuprofen. Každý z těchto projevů má desítky nevinných vysvětlení, a proto je ženy snadno odbydou. Pět signálů, kterými se může ozvat rakovina děložního čípku, tvoří
krvácení nebo bolest při sexu, krvácení mimo cyklus či nezvykle silná menstruace, neobvyklý výtok, potíže s močením nebo stolicí a bolest pánve, zad či nohou, případně jejich otok. Dohledali jsme, co se za nimi skrývá, proč se tak dobře maskují za běžné gynekologické trable a proč nejcennější varování přichází z laboratoře, ještě než tělo začne cokoli hlásit. Jak HPV proniká do buněk čípku a proč o sobě roky nedává vědět
Lidský papilomavirus si nevybírá. Podle amerického Národního onkologického institutu (NCI) se jím někdy během života nakazí prakticky každý, kdo žije sexuálně. Většina žen se o tom nikdy nedozví: infekce probíhá bez obtíží a imunitní systém ji během jednoho až dvou let sám zlikviduje.
Potíž nastává, když obrana selže. Virus se do sliznice dostává drobnými oděrkami, které při pohlavním styku vznikají zcela běžně. Míří na bazální buňky takzvané transformační zóny, tedy místa na čípku, kde se setkávají dva typy výstelky a kde se buňky čile obnovují. Vysoce rizikové typy HPV si tu vytvoří zázemí a pomocí virových bílkovin E6 a E7 rozhodí mechanismy, které hlídají buněčné dělení. Buňka pak přestane poslouchat brzdy.
Celý proces se vleče neuvěřitelně pomalu. NCI odhaduje, že od přetrvávající infekce k přednádorovým změnám uplyne pět až deset let a k invazivnímu nádoru zhruba dvacet. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že abnormální buňky se v rakovinu obvykle mění patnáct až dvacet let, u žen s oslabenou imunitou však jen pět až deset.
Kdo je ohrožen víc? Typy HPV 16 a 18 stojí celosvětově zhruba za 70 % případů. Riziko dále zvyšuje kouření, jiné pohlavně přenosné infekce, dlouhodobá hormonální antikoncepce, vyšší počet porodů či oslabená obranyschopnost. Dvě desetiletí bez jediného bolavého dne. Právě v tom tkví zrádnost celé nemoci.
Pět signálů rakoviny děložního čípku, kvůli kterým volat gynekologovi
Americká onkologická společnost (ACS) shrnuje varovné projevy do skupin, které se dají přehledně uspořádat:
Krvácení během styku nebo po něm a nově vzniklá bolest při sexu. Patří k nejcharakterističtějším varováním, protože změněná tkáň čípku je křehká a snadno krvácí při doteku. Krvácení mezi menstruacemi, po menopauze nebo nápadně silná a dlouhá perioda. Jakékoli krvácení po přechodu si zaslouží vyšetření vždy. Neobvyklý výtok. Může být vodnatý, zapáchající nebo s příměsí krve. Potíže s močením či vyprazdňováním, případně krev v moči. Ty se pojí spíše s pokročilejším nádorem, který tlačí na okolní orgány. Bolest v pánvi, v kříži nebo v nohách a otok dolní končetiny. Také tato skupina častěji provází onemocnění, které už přerostlo hranice čípku a zasahuje do tkání, mízních uzlin či žilního odtoku.
Seznam má jasné pořadí naléhavosti. První tři body se mohou objevit dřív, zbylé dva bývají známkou, že nádor už postoupil. Praktický závěr je jasný: žádný z uvedených projevů se nehodí k týdnům domácího pozorování. Podle nás je správné chápat je jako pokyn objednat se, a nikoli jako materiál pro vlastní diagnózu.
Myom, cysta, nebo nádor? Proč si ženy varování spletou s poruchou cyklu
Zaměnit tyto signály za obyčejné potíže je až příliš snadné, protože se s nimi téměř dokonale překrývají. Britská zdravotní služba NHS popisuje u běžných gynekologických stavů projevy, které se s rakovinou čípku z velké části shodují:
Potíž Typické projevy Co sdílí s rakovinou čípku Myomy silná a bolestivá menstruace, bolest zad, časté močení, zácpa krvácení, bolest při sexu, potíže s močením Cysty na vaječníku pánevní bolest, nepravidelný cyklus, nadýmání bolest pánve, bolest při styku Vaginální suchost špinění, opakované záněty močových cest krvácení a bolest při sexu Bakteriální vaginóza výtok s rybím zápachem, změna barvy neobvyklý výtok
Žena, která se v tabulce pozná, má statisticky větší šanci, že trpí některým z neškodnějších stavů. Jenže doma to rozlišit nedokáže nikdo. Podezřelejší zůstává krvácení po sexu, mezi cykly či po menopauze, výtok s krví nebo zápachem a hlavně kombinace více projevů najednou. Definitivní slovo má až gynekolog.
Zvláštní kategorii tvoří náhlá, prudká bolest v podbřišku doprovázená nevolností či zvracením. Ta může signalizovat prasklou nebo stočenou cystu a patří na pohotovost, nikoli do fronty na příští prohlídku.
Tady se ukazuje hlavní paradox celé nemoci. Varovné signály mají velkou cenu, jenže přednádorové změny je zpravidla vůbec nevysílají. Spolehlivě je odhalí jen pravidelný screening.
Cytologie, HPV test a očkování: co zaplatí pojišťovna a kolik stojí zbytek
Česko má pro záchyt dobře propracovaný systém. Podle
Národního zdravotnického informačního portálu má každá žena od 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku jednou ročně, kterou plně hradí veřejné pojištění. Lékař při ní prohlédne čípek kolposkopem a odebere stěr na cytologii, která pátrá po změněných buňkách.
V 35, 45 a 55 letech se z téhož vzorku navíc provádí test na přítomnost vysoce rizikových typů HPV. Ten hledá samotný virus. WHO hodnotí testování HPV DNA jako citlivější metodu s větším dopadem na pokles nemocnosti i úmrtnosti než samotnou cytologii. Výběr věkových milníků dává smysl: u mladých žen infekce většinou sama odezní, kdežto po třicítce už pozitivní výsledek spíše prozrazuje přetrvávající nákazu. Mimo tyto roky si test lze zaplatit jako nadstandard.
Pozitivní výsledek automaticky rakovinu neznamená. Následuje kontrolní stěr, podrobnější kolposkopie, případně odběr vzorku tkáně a odstranění změněného ložiska. U včasného záchytu jsou vyhlídky velmi dobré: NCI uvádí pětileté relativní přežití 91 % u nádoru zachyceného v raném stadiu, 60 % při šíření do okolí a jen 19 % při vzdálených metastázách. Přednádorové změny se navíc dají ošetřit dřív, než nádor vůbec vznikne.
Druhou pojistku nabízí očkování. Plně hrazené je, pokud se začne mezi 11. a 15. narozeninami, a to pro dívky i chlapce. Dospělé ženy se očkovat mohou, většinou si ale připlatí. Fakultní nemocnice Brno účtuje podle ceníku platného od 16. září 2026 za dávku vakcíny Gardasil 9 včetně aplikace 3 471 Kč. Dospělé schéma obvykle zahrnuje tři dávky, celkem tedy přes 10 000 Kč. VZP k tomu z fondu prevence přispívá až 1 500 Kč. Výši příspěvku se vyplatí ověřit i u ostatních pojišťoven. Ani očkovaná žena by screening vynechávat neměla, protože vakcíny nepokrývají všechny rizikové typy viru.
Proč tedy čísla zůstávají vysoká?
Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla eviduje za roky 2020 až 2024 průměrně asi 750 nových případů a 260 úmrtí ročně. Screening je dobrovolný, část žen chodí nepravidelně nebo abnormální nález nedořeší, a očkování má největší efekt u dívek před zahájením sexuálního života. V celé EU a EHP podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) přibývá ročně kolem 33 000 případů a 15 000 úmrtí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková