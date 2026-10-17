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HPV virus pronikne do buněk čípku a roky mlčí. Pět signálů, které tělo vysílá, si většina žen vyloží jako běžnou poruchu cyklu

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Infekci HPV prodělá téměř každý sexuálně aktivní člověk. U části žen však vysoce rizikový typ přetrvá a za léta dokáže nastartovat rakovinu čípku.
HPV virus pronikne do buněk čípku a roky mlčí. Pět signálů, které tělo vysílá, si většina žen vyloží jako běžnou poruchu cyklu

HPV virus pronikne do buněk čípku a roky mlčí. Pět signálů, které tělo vysílá, si většina žen vyloží jako běžnou poruchu cyklu

Zdroj: Foto: Pexels
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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