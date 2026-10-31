Hovězí na červeném víně se žampiony a slaninou – poctivý rodinný recept, který se u nás předává z generace na generaci

Představte si chladné odpoledne, kdy venku pomalu končí den a v kuchyni na mírném ohni probublává hovězí maso na červeném víně se žampiony a slaninou, které postupně měkne v tmavé, voňavé omáčce. Když se k němu přidají žampiony, mrkev a cibule, vznikne syté jídlo, které si nejlépe vychutnáte bez spěchu, s dobrou přílohou a třeba i s kouskem chleba na vytření poslední kapky omáčky.
Pokrmu se ve Francii říká bœuf bourguignon a jeho jméno odkazuje na Burgundsko, kraj proslulý červenými víny. Z původně venkovského způsobu přípravy hovězího masa se stal jeden ze symbolů francouzské kuchyně. Dlouhé dušení má svůj praktický důvod. Pevnější kusy hovězího při pomalém vaření postupně měknou, zatímco víno, výpek ze slaniny a zelenina vytvářejí plnou chuť omáčky. Právě spojení jednoduchých surovin a času dává tomuto jídlu jeho osobitý charakter.
Na výběru masa záleží, ale není třeba hledat žádný luxusní kus. Hovězí hrudí, kližka nebo jiné maso vhodné k dušení dokážou při správné přípravě krásně změknout a zůstat šťavnaté. Slanina dodá omáčce výraznější chuť, rajčatový protlak jí přidá hloubku a tymián s bobkovým listem vše příjemně propojí. Červené víno vybírejte takové, které vám chutná i samotné, nemusí být drahé ani příliš výrazné. Pokud máte čas, připravte jídlo den předem. Po odležení se chutě ještě lépe propojí a při ohřívání bývá omáčka krásně plná.
Hovězí na červeném víně se žampiony a slaninou se hodí na víkendový oběd, slavnostnější rodinné setkání i chvíle, kdy chcete uvařit něco vydatného, co se nemusí podávat hned po dovaření. Nejlépe mu sluší jemná bramborová kaše, která zachytí bohatou omáčku, ale skvěle fungují také vařené brambory nebo široké nudle. Nemusíte přitom stát celou dobu u sporáku. Jakmile maso se zeleninou a vínem začne pomalu dusit, potřebuje především čas a občasnou kontrolu. Odměnou bude jídlo s chutí, která připomíná poctivou domácí kuchyni a vybízí k tomu, abyste si přidali ještě trochu omáčky.
Hovězí maso očistěte a osušte papírovou utěrkou. Nakrájejte ho na větší kostky přibližně stejné velikosti, aby se propekly rovnoměrně. Slaninu nakrájejte na menší kousky, cibuli na kostičky, mrkev na kolečka a česnek nasekejte nadrobno.
Ve větším hrnci nebo hlubokém kastrolu opečte slaninu dozlatova, aby pustila tuk a získala výraznější chuť. Opečenou slaninu vyjměte děrovanou lžící a tuk ponechte v hrnci. Maso osolte, opepřete a postupně ho ze všech stran opečte dozlatova, aby se na povrchu vytvořila kůrka.
Opečené maso vyjměte a do hrnce přidejte máslo. Vsypte očištěné žampiony nakrájené na poloviny nebo čtvrtiny podle velikosti a opékejte je 3–5 minut, dokud nezačnou zlátnout. Poté je přendejte stranou, aby si zachovaly tvar a nerozvařily se během dlouhého dušení.
Do stejného hrnce vložte cibuli a mrkev. Za občasného míchání je opékejte přibližně 5–6 minut, dokud cibule nezměkne a zelenina nezačne vonět. Přidejte česnek a rajčatový protlak a ještě asi 2–3 minuty vše společně restujte.
Zeleninu posypte hladkou moukou a důkladně promíchejte, aby se rovnoměrně obalila. Krátce ji za stálého míchání opékejte, čímž se mouka spojí s výpekem a později pomůže zahustit omáčku. Potom postupně přilévejte červené víno a vodu a dobře promíchejte, aby se ze dna uvolnily všechny připečené chutné části.
Vraťte do hrnce opečené hovězí maso a slaninu. Přidejte tymián a bobkové listy, podle potřeby dochuťte solí a pepřem a přiveďte k mírnému varu. Hrnec přiklopte poklicí, stáhněte teplotu a nechte maso pomalu dusit 60–90 minut, dokud nebude měkké.
Když maso téměř změkne, přidejte opečené žampiony. Promíchejte je s omáčkou a pokračujte v pomalém dušení, dokud se chutě nespojí a maso nebude možné snadno rozdělit vidličkou. Pokud je omáčka příliš hustá, přilijte trochu vody, a pokud je naopak řídká, nechte ji několik minut probublávat bez poklice.
Před podáváním vyjměte bobkové listy a ochutnejte omáčku. Podle potřeby ji ještě dolaďte solí a pepřem a nechte několik minut odpočinout. Hovězí na červeném víně podávejte s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo širokými nudlemi, které dobře zachytí bohatou vinnou omáčku.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová