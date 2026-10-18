Hovězí chilli con carne s rajčaty a kouskem hořké čokolády z jednoho hrnce: Pořádně syté jídlo s výraznou chutí, které se vaří skoro samo

Nevím, jak to chodí u vás, ale u nás doma je hovězí chilli con carne jedno z těch jídel, po kterých sáhnu, když chci nakrmit celou rodinu bez velkého vymýšlení. Jeden hrnec, poctivá porce, druhý den se ohřeje bez újmy. Díky rajčatům, a kousku fazolím hořké čokolády má omáčka plnější chuť, přitom není zbytečně těžká ani přepáleně ostrá. Nejčastěji ho doma podávám s rýží nebo pitou. A většinou toho moc nezbude.
Výhoda tohohle receptu je v tom, že se dá docela snadno přizpůsobit. Někdy dám
víc, jindy nechám hrnec spíš mírnější a pálivost si každý doladí až u stolu. Základ bych ale neuspěchal. chilli Cibule má mít čas zesládnout a mleté se potřebuje opravdu opéct, ne jen zblednout a pustit šťávu. Tady se podle mě láme celý výsledek. hovězí maso
Můj tip zní: Pokud nespěcháte úplně na minutu, nechte hotové chilli po dovaření ještě aspoň deset minut pod pokličkou. Omáčka se zatáhne a chutě se líp spojí. Recept na výrazné hovězí chilli con carne
Doba přípravy: 15 minut Doba vaření: 25 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Celkový čas: zhruba 40 minut Ingredience pro přípravu 500 g mletého hovězího masa 2 ks cibule 2 stroužky česneku 1 konzerva loupaných rajčat 1 menší plechovka rajského protlaku 2 konzervy červených fazolí 2 čtverečky hořké čokolády 1 lžička chilli 1 lžíce oregana 2 lžíce oleje sůl podle chuti mletý pepř podle chuti čerstvý koriandr na podávání pita chléb, rýže, tortilla nebo pečivo k podávání Postup přípravy hovězího chilli con carne
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nahrubo. Ve větším hrnci rozehřejte olej a na středním plameni ji několik minut opékejte dozlatova. Dejte jí čas, sladká cibule udělá pod masem dobrý základ.
2. Přidejte
mleté hovězí maso, osolte a opepřete. Vařečkou ho během opékání rozdělujte na menší kousky. Mělo by začít hnědnout. Pokud se spíš dusí ve vlastní šťávě, nechte ho ještě chvíli být a míchejte jen občas.
3. K opečenému masu vmíchejte
rajský protlak. Stačí krátce, asi 1 minutu. Protlak se rozvoní a ztratí syrovou, trochu štiplavou chuť.
4. Přilijte
loupaná rajčata i s nálevem a přidejte najemno nasekaný nebo prolisovaný česnek. Do horké směsi dejte také 2 čtverečky hořké čokolády a nechte je pomalu rozpustit.
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5. Směs přiveďte k mírnému varu a bez pokličky vařte asi
15 až 20 minut. Občas sáhněte vařečkou až ke dnu, rajčatová omáčka se umí chytat. Postupně zhoustne, což k chilli patří i u delších verzí, které se vaří klidně několik hodin.
6. Mezitím slijte a propláchněte
červené fazole. Po patnácti až dvaceti minutách je nasypte do hrnce spolu s chilli a oregánem.
7. Promíchejte a nechte ještě asi
5 minut provařit. Pak ochutnejte. Podle potřeby přidejte sůl, pepř a případně trochu dalšího chilli, pokud má být jídlo výrazněji pálivé.
8. Hotové
hovězí chilli con carne nechte krátce odstát. Podávat ho můžete s rýží, tortillou, toustem, krajícem chleba nebo s pitou. Navrch dávám čerstvý koriandr. Když část zůstane do dalšího dne, chuť bývá ještě plnější. Foto: Carstor – Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5, Hovězí chilli con carne Rady z kuchyně a proč do chilli patří kousek čokolády Pro jemnější dětskou verzi začněte jen polovinou chilli. Zbytek se dá přidat na konci, případně ho vynechat úplně. Jestli omáčka zhoustne víc, než chcete, přilijte pár lžic horké vody a ještě ji krátce provařte. Máte-li doma červenou papriku, nakrájejte ji k cibuli. V mnoha verzích chilli se používá běžně a do hrnce dobře zapadne. Chilli chutná velmi dobře druhý den, kdy se koření, rajčata i maso víc propojí. U nás se o tomhle obvykle dlouho nediskutuje. Na papíře může hořká čokoláda v chilli působit zvláštně, v hrnci ale funguje překvapivě dobře. Nepřidá sladkost jako v dezertu. Spíš stáhne kyselost rajčat, zakulatí pálivost a omáčce dá tmavší, hlubší chuť. V domácích receptech na chilli se proto objevuje poměrně často, není to jen drobná zvláštnost na efekt.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková