Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Housky jako od zkušeného pekaře zvládnete i doma. Stačí správně připravené těsto a trocha trpělivosti

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Housky jsou taková nenápadná česká jistota. Ráno k máslu a marmeládě, k polévce, k obloženému talíři nebo jen tak do ruky. Domácí verze dá trochu práce, ale nic dramatického to není. A jakmile vytáhnete plech z trouby, je jasno, proč se do toho pouštět znovu.
Fotografie k houskám

Fotografie k houskám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když housky, tak se vší parádou: Nadýchané domácí pečivo s křupavou kůrkou a vůní, co vytáhne z postele
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:20

Reklama
Další články z Cooky.cz
Rychlá kuřecí čína na pánvi: Nenáročné jídlo, při kterém spotřebujete zásoby a ještě si pochutnáte
Rychlá kuřecí čína na pánvi: Nenáročné jídlo, při kterém spotřebujete zásoby a ještě si pochutnáte
Tradiční savojský řízek jako od babičky. S bramborovým salátem připomene společné víkendové obědy
Tradiční savojský řízek jako od babičky. S bramborovým salátem připomene společné víkendové obědy

Když chci doma udělat slavnostnější oběd, ale zároveň nic překombinovaného, sahám po savojském řízku s...

Krtkův dort na plech jako vzpomínka na dětství: Oblíbený moučník z krabice si tentokrát připravíte doma
Krtkův dort na plech jako vzpomínka na dětství: Oblíbený moučník z krabice si tentokrát připravíte doma

Když mi doma zůstane pár přezrálých banánů a nikomu už se nechce jen tak je dojíst, končí velmi často v...

Poctivý český bramborový salát. Osvědčený recept na přílohu, která chutná nejen o Vánocích
Poctivý český bramborový salát. Osvědčený recept na přílohu, která chutná nejen o Vánocích

Bramborový salát je u nás skoro rodinné stříbro a každá domácnost má pocit, že ten její je jediný správný....

Pikantní mexické fazole s volskými oky: Krajíc chleba je ideálním doplňkem tohoto vydatného domácího jídla
Pikantní mexické fazole s volskými oky: Krajíc chleba je ideálním doplňkem tohoto vydatného domácího jídla

Když potřebuji uvařit něco sytého bez dlouhého stání u sporáku, sahám právě po mexických fazolích s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.