Housky jako od zkušeného pekaře zvládnete i doma. Stačí správně připravené těsto a trocha trpělivosti
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Fotografie k houskámZdroj: Foto: Cooky.cz, Když housky, tak se vší parádou: Nadýchané domácí pečivo s křupavou kůrkou a vůní, co vytáhne z postele
Článek byl publikován 16.11.2026 18:20
Když chci doma udělat slavnostnější oběd, ale zároveň nic překombinovaného, sahám po savojském řízku s...
Když mi doma zůstane pár přezrálých banánů a nikomu už se nechce jen tak je dojíst, končí velmi často v...
Bramborový salát je u nás skoro rodinné stříbro a každá domácnost má pocit, že ten její je jediný správný....
Když potřebuji uvařit něco sytého bez dlouhého stání u sporáku, sahám právě po mexických fazolích s...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Rychlá kuřecí čína na pánvi: Nenáročné jídlo, při kterém spotřebujete zásoby a ještě si pochutnáte
- Stačí dvě jablka a listové těsto: Upečte si křupavou dobrotu za pár korun
- Tradiční savojský řízek jako od babičky. S bramborovým salátem připomene společné víkendové obědy
- Krtkův dort na plech jako vzpomínka na dětství: Oblíbený moučník z krabice si tentokrát připravíte doma