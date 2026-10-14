Housenky a slimáci nesnášejí jednu látku, kterou kuřáci vyhazují. Rozsypte ji po záhonech a škůdci se k rostlinám už nepřiblíží

Mnoho zahrádkářů dává při likvidaci a odpuzení škůdců přednost přírodním a ekologickým řešením, která chrání jejich rostliny i životní prostředí. Jedním z takových řešení, které si získalo v poslední době všeobecnou oblibu, je používání tabákového nálevu. Jeho příprava je snadná a stojí jen pár korun.
Fungování tabákového nálevu
Tabák se pro své vlastnosti odpuzující
škůdce používá již po staletí. Hlavní sloučeninou zodpovědnou za tento odpuzující účinek je nikotin, alkaloid, který se nachází v tabákových listech. Nikotin je toxický pro mnoho druhů hmyzu, slimáky zase odrazuje jeho charakteristický zápach. Příprava tabákového nálevu
Vytvoření tabákového nálevu je jednoduchý proces, který vyžaduje pouze několik základních ingrediencí a vybavení. Potřebovat budete:
Sušené tabákové listy nebo tabákový prach (přibližně 50 gramů) Voda (4 litry) Velkou nádobu Sítko s jemnými oky Lahvičku s rozprašovačem
Začněte rozdrcením sušených tabákových listů. Ve velkém hrnci přiveďte k varu vodu a jakmile se začne vařit, přidejte do hrnce rozdrcené tabákové listy nebo tabákový prach. Snižte teplotu na minimum a nechte směs asi 20 až 30 minut louhovat. To pomůže extrahovat nikotin a další sloučeniny z tabáku.
Zdroj fotografie: Pixabay Nedejte šanci škůdcům, kteří by si chtěli podrobit vaši zahradu – pomoc najdete v každé trafice
Po skončení louhování hrnec odstavte z ohně a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Tekutinu přeceďte přes jemné sítko nebo plátno, abyste odstranili všechny pevné částice a získali čirý tabákový nálev. Tabákový nálev přelijte do lahvičky s rozprašovačem, abyste jej mohli snadno použít.
Použití tabákového nálevu na zahradě
Nyní, když jste si připravili tabákový nálev, je čas jej použít na zahradě. Za suchého dne, nejlépe večer, ho nastříkejte
přímo na listy, stonky vašich rostlin a okolní půdu. Při aplikaci buďte důkladní a dbejte na to, abyste pokryli všechna ohrožená místa. Tabákový nálev je nutné pravidelně aplikovat znovu, zejména po dešti nebo silném zalévání, protože může dojít k jeho smytí. Zdroj fotografie: Pixabay Nedejte šanci škůdcům, kteří by si chtěli podrobit vaši zahradu – pomoc najdete v každé trafice Tabák obsahuje nikotin, který působí na hmyz jako nervový jed, slimáky pak odradí jeho specifický zápach
Měla by stačit týdenní aplikace, ale pokud zaznamenáte přetrvávající aktivitu škůdců, zvyšte její četnost. Nálev
skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat (vydrží bez potíží i tři týdny) a při jeho přípravě a aplikaci na zahradu používejte rukavice. Vyvarujte se vdechování výparů nebo jejich vniknutí do očí. A proti obávaným mšicím můžete použít kupříkladu osvědčený postřik s pálivou paprikou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři